新二代清寒高中生書寫《腥媽》獲文學獎 再得總統教育獎
教育部日前公布今(112)年總統教育獎獲獎名單，嘉義縣竹崎高中新住民二代蔡育慈為獲獎人之一，同時她也獲選為今年度嘉義縣孝行楷模。因為家庭環境的關係，讓蔡育慈有不同的成長故事，她用文字分享生活點滴，創作出許多優秀文章，以新住民母親為主角的作品《腥媽》，更獲選為今年度新北文學獎散文青春組首獎，表現亮眼。
國際中心賴正琳／綜合報導
黃專員表示，蔡育慈的父親領有重度身障手冊臥床在家，為了讓母親可以放心外出工作，育慈從小與兩個姊姊一起照顧仰賴輪椅活動的父親，也因為不同於同儕的成長經歷，豐富了育慈的創作靈感，因為喜歡文學，她將生活點滴轉化為文字，創作文章獲得許多肯定，除新北文學獎首獎，還有111年度後山文學獎散文類高中職組第一名、111年教育部孝道徵文比賽高中職組第一名、第三屆羅葉文學獎高中組散文第二名、第41屆全球華文學生文學獎高中短篇小說組第三名、第25屆菊島文學獎高中組散文佳作等多項殊榮。
《腥媽》以育慈母親為主角，訴說新住民媽媽討海賺錢養家謀生的歷程，完整描繪漁村的面貌，過人的觀察力獲評審一致肯定拿下首獎。有出版社聯繫育慈，希望她將獲獎作品整理成冊，新書預計於今年9月出版。
育慈表示，她從小就喜歡寫作，寫作對自己來說是一種自我探索的過程，因為爸爸是身障身分，而媽媽是新住民，因此成長過程有著不同的生活體驗，她想透過文字分享家庭故事，希望傳遞積極正向的觀念，對社會發揮影響力，也很高興能夠寫出成績，獲得肯定。育慈還說未來想成為社工，關懷需要幫助的家庭，照亮社會各個角落。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，蔡育慈同學雖然成長於困苦的家庭，但她以感恩的心情，回應環境帶給她的淬鍊，實在令人佩服。她將自己動人的故事，透過文字傳達給讀者，希望藉此鼓勵社會大眾，無論遭遇什麼困難，都要堅持到底，不能輕易放棄，讓讀者可以從她的文章中，獲得正面的力量，育慈獲得總統教育獎肯定，實在是實至名歸。