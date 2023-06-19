批侯「米蟲說」破壞台灣社會互信 陳建仁：政府感謝軍公教
新北市私托餵藥案、國民黨總統參選人侯友宜與民進黨為「軍公教米蟲說」引發爭論，行政院長陳建仁表示，尊重新北市政府一切作為，也提醒注意醫療量能。但對於米蟲說法，他批評侯友宜說法子虛烏有、破壞台灣社會的互信，民進黨政府感謝所有軍公教人員的付出，過去7年公務員已加薪11%，明年也將宣佈退休金加碼。
記者顏幸如／台中報導
行政院長陳建仁今（19）日上午到台中，出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮，受訪時媒體問及，新北市私幼餵藥案延燒，新北市宣佈全國6歲孩童皆可至新北8家醫院公費採檢，費用由新北市全額支付，仍引起諸多爭議，行政院態度如何？陳建仁回應尊重新北市政府一切作為，也提醒市長侯友宜要注意新北的醫療量能。
陳建仁說，衛福部在餵藥案事件第一時點即設立專線，提供家長必要咨詢與服務、他也請政務委員林萬億召集衛福部、教育部、法務部成立跨部會小組、確定檢驗標準、提供幼托照顧服務、盤點全國幼托系統，讓每個孩子得到最好照顧，穩住幼教體系。他強調，由中央努力協助地方，把事情做好是必要的。
對於國民黨總統參選人侯友宜指控民進黨「把軍公教當米蟲」，陳建仁批評「這種說法子虛烏有、破壞台灣社會的互相信任」。他強調政府對軍公教充滿感謝與尊重，為讓公務人員得到保障，總統蔡英文推動年金改革，讓每個人世世代代領得到、長長久久領到老，過去7年3次加薪額度超過11%。至於退休金加碼，會按照既有法令、參考近2年物價上漲指數於明年宣佈，相信會有加薪機會。
陳建仁說，大家要團結一致最重要，政府對軍公教投入防疫和國家經濟發展給予最高敬意與謝意，希望所有軍公教能同心協力使國家更好。