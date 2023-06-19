腹主動脈瘤別拖！盡早預防性手術　微創支架＋血管內錨釘可降「這些」風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
60歲以上、高血壓、家族病史、或抽菸者建議定期進行腹部超音波篩檢腹主動脈瘤跟一般人所認知的癌症的腫瘤不同，腹動脈瘤是當人的腹主動脈隨著年紀變大退化，直徑逐漸擴大，當擴大到正常血管的1.5倍時，稱之為腹主動脈瘤。腹主動脈瘤的高風險因子主要是60歲以上、罹患高血壓、家裡有人曾經罹患主動脈疾病、或是有抽菸習慣，由於腹主動脈瘤往往沒有症狀，很難自己發現，楊智鈞主任建議有這些高風險因子的民眾定期進行腹部超音波，以利篩檢自己是否有腹主動脈瘤。
微創支架手術避免術中大出血 傷口小、存活率高由於，過去手術多以開腹手術置換人工血管為主，在進行開腹手術時可能會將原本壓住破裂處的血塊移除，導致患者在術中有很高的出血風險，甚至因此在術中休克死亡，而這也是造成腹主動脈瘤破裂有較高死亡率的原因之一。
不過，楊智鈞主任提到，現在有「微創支架手術」，不需要將腹腔打開，病人不會面臨術中再次大出血的風險，這是15年來血管醫學界最大的進步。
腹主動脈瘤微創支架手術不用開腹，僅需從腹股溝經皮穿刺進入動脈血管後，將覆膜支架送往腹主動脈瘤處，支架會在破裂的血管內撐開，取代血管變成血流通過的路徑，因此可避免腹主動脈瘤被強力血流衝擊而破裂的風險。楊智鈞主任說明，「覆膜支架」和一般「裸支架」不同，有不透水材料包覆，長得像一條特殊的水管，可以讓血液在其內部流通。
比起開腹手術，覆膜支架、微創技術等的出現為腹主動脈瘤患者帶來更多不同的手術成果。楊智鈞主任表示，微創支架手術不僅可避免開腹手術大出血的風險，腹主動脈瘤破裂後若未造成休克，在生命徵象相對穩定、意識清楚的情況下做緊急微創支架手術，存活率非常高，可超過90%。
另外，微創支架手術的傷口較小，術後恢復時間也比傳統手術短。楊智鈞主任指出，腹主動脈瘤破裂的病人進行微創支架手術，一般術後隔天有90%都可以恢復進食，並在3-5天內出院，這是過去開腹手術絕對做不到的。
然而開腹手術還是有其優勢，手術方式是移除腹主動脈瘤並縫合上人工血管，屬於一勞永逸的作法，但由於開腹手術的傷口較大，復原時間較久，年紀較大或是復原能力較差的病人，仍應審慎考量，與醫師共同討論最適合的療法。
▲光田醫院心臟外科主任楊智鈞
支架手術術後風險有「這些」 血管內錨釘小兵立大功微創支架手術時，當患者的腹主動脈瘤屬於困難的病例，比如說瘤頸太短、支架固定處小於1公分，或是瘤頸彎曲無法提供足夠的固定接觸面積等，或是隨著時間變長，血管又再次擴大，使用微創支架手術可能會有支架位移、滑脫的問題，進而造成血液內漏。
針對這些情形，其實可以和醫師討論是否使用血管內固定錨釘來獲得改善。血管內固定錨釘就像是螺絲，血管是牆壁，而支架是想要掛在牆壁上面的畫作，利用血管內固定錨釘將支架環狀固定在血管上適合的位置，讓支架不容易鬆脫，進而預防與改善支架的位移與鬆脫的問題。
腹主動脈瘤如「未爆彈」 醫師建議應預防性修補最後，楊智鈞主任呼籲，民眾如果發現自己有腹主動脈瘤，並達到手術標準時，非常建議可以在還未破裂前盡快做預防性的微創支架手術，因為過去曾遇過患者早就知道自己有動脈瘤，但因內心有些猶豫、考量而推遲手術進行，結果有天就破裂大出血休克。
楊智鈞主任強調，腹主動脈瘤就像未爆彈，破裂後運氣不好大出血，很多時候根本連手術的機會都沒有，在腹動脈瘤還沒有破裂之前預防性修補，不僅有很多武器可以使用，手術也會非常的安全，民眾千萬不要因為腹主動脈瘤沒有破裂、沒有症狀就忽視它的危險性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58167
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw