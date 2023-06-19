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腹主動脈瘤別拖！盡早預防性手術　微創支架＋血管內錨釘可降「這些」風險

腹主動脈瘤別拖！盡早預防性手術　微創支架＋血管內錨釘可降「這些」風險
腹主動脈瘤別拖！盡早預防性手術　微創支架＋血管內錨釘可降「這些」風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文】台灣在2025年預計成為「超高齡社會」，65歲以上人口達20％。在每5個人裡面就有1位老人的情況下，老化相關疾病治療成為每個人不可不知的常識，多了解才能在關鍵時刻做出正確的判斷，及時拯救您親愛的家人與朋友。然而老化相關的疾病很多種，其中以號稱「未爆彈」的「腹主動脈瘤」尤其致命！腹主動脈瘤在一般情況下，不會有症狀，但一旦發生破裂，進而大出血則可能會導致休克、死亡，因此有「未爆彈」之稱。光田醫院心臟外科主任楊智鈞表示，雖然7－8成的患者破裂程度小，破裂處可暫時被血塊壓住，可以及時手術治療救回一命，但很多人不是這麼幸運，腹主動脈瘤破裂的死亡率仍高達5成。

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60歲以上、高血壓、家族病史、或抽菸者建議定期進行腹部超音波篩檢

腹主動脈瘤跟一般人所認知的癌症的腫瘤不同，腹動脈瘤是當人的腹主動脈隨著年紀變大退化，直徑逐漸擴大，當擴大到正常血管的1.5倍時，稱之為腹主動脈瘤。腹主動脈瘤的高風險因子主要是60歲以上、罹患高血壓、家裡有人曾經罹患主動脈疾病、或是有抽菸習慣，由於腹主動脈瘤往往沒有症狀，很難自己發現，楊智鈞主任建議有這些高風險因子的民眾定期進行腹部超音波，以利篩檢自己是否有腹主動脈瘤。

微創支架手術避免術中大出血　傷口小、存活率高

由於，過去手術多以開腹手術置換人工血管為主，在進行開腹手術時可能會將原本壓住破裂處的血塊移除，導致患者在術中有很高的出血風險，甚至因此在術中休克死亡，而這也是造成腹主動脈瘤破裂有較高死亡率的原因之一。

不過，楊智鈞主任提到，現在有「微創支架手術」，不需要將腹腔打開，病人不會面臨術中再次大出血的風險，這是15年來血管醫學界最大的進步。

腹主動脈瘤微創支架手術不用開腹，僅需從腹股溝經皮穿刺進入動脈血管後，將覆膜支架送往腹主動脈瘤處，支架會在破裂的血管內撐開，取代血管變成血流通過的路徑，因此可避免腹主動脈瘤被強力血流衝擊而破裂的風險。楊智鈞主任說明，「覆膜支架」和一般「裸支架」不同，有不透水材料包覆，長得像一條特殊的水管，可以讓血液在其內部流通。

比起開腹手術，覆膜支架、微創技術等的出現為腹主動脈瘤患者帶來更多不同的手術成果。楊智鈞主任表示，微創支架手術不僅可避免開腹手術大出血的風險，腹主動脈瘤破裂後若未造成休克，在生命徵象相對穩定、意識清楚的情況下做緊急微創支架手術，存活率非常高，可超過90%。

另外，微創支架手術的傷口較小，術後恢復時間也比傳統手術短。楊智鈞主任指出，腹主動脈瘤破裂的病人進行微創支架手術，一般術後隔天有90%都可以恢復進食，並在3-5天內出院，這是過去開腹手術絕對做不到的。

然而開腹手術還是有其優勢，手術方式是移除腹主動脈瘤並縫合上人工血管，屬於一勞永逸的作法，但由於開腹手術的傷口較大，復原時間較久，年紀較大或是復原能力較差的病人，仍應審慎考量，與醫師共同討論最適合的療法。

▲光田醫院心臟外科主任楊智鈞

支架手術術後風險有「這些」　血管內錨釘小兵立大功

微創支架手術時，當患者的腹主動脈瘤屬於困難的病例，比如說瘤頸太短、支架固定處小於1公分，或是瘤頸彎曲無法提供足夠的固定接觸面積等，或是隨著時間變長，血管又再次擴大，使用微創支架手術可能會有支架位移、滑脫的問題，進而造成血液內漏。

針對這些情形，其實可以和醫師討論是否使用血管內固定錨釘來獲得改善。血管內固定錨釘就像是螺絲，血管是牆壁，而支架是想要掛在牆壁上面的畫作，利用血管內固定錨釘將支架環狀固定在血管上適合的位置，讓支架不容易鬆脫，進而預防與改善支架的位移與鬆脫的問題。

腹主動脈瘤如「未爆彈」　醫師建議應預防性修補

最後，楊智鈞主任呼籲，民眾如果發現自己有腹主動脈瘤，並達到手術標準時，非常建議可以在還未破裂前盡快做預防性的微創支架手術，因為過去曾遇過患者早就知道自己有動脈瘤，但因內心有些猶豫、考量而推遲手術進行，結果有天就破裂大出血休克。

楊智鈞主任強調，腹主動脈瘤就像未爆彈，破裂後運氣不好大出血，很多時候根本連手術的機會都沒有，在腹動脈瘤還沒有破裂之前預防性修補，不僅有很多武器可以使用，手術也會非常的安全，民眾千萬不要因為腹主動脈瘤沒有破裂、沒有症狀就忽視它的危險性。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58167

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