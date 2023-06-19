農漁會攔阻詐騙案4年飆破3倍！成功守下逾1.2億元
農業委員會農業金融局為提升民眾反詐騙意識，配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對於臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時應主動關懷，必要時通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪，111年度成功攔阻詐騙金額新臺幣1億2,503萬元，攔阻總件數245件，分別較110年度成長45.5％及32.4％。
記者黃仁杰／台北報導
警政署統計，111年計有121家農漁會信用部，經由通報成功攔阻245件，攔阻金額1億2,503萬元；攔阻總金額達百萬元以上者計38家，金額以臺中市大里區農會居冠，達758萬元、沙鹿區農會居次，為575萬元、屏東縣竹田鄉農會第三，達500萬元，通報件數最多者亦為大里區農會10件；攔阻金額及案件數最多之縣市為彰化縣，分別為2,694萬元及47件。近年來成功攔阻詐騙之信用部家數、案件數及金額均有成長趨勢。
111年成功攔阻案例中，有居民表示接獲詐騙集團電話，要求其向農會人員謊稱以匯款購買房屋之訂金50萬元來躲避追查；亦有老翁接獲自稱是檢察官來電，謊稱其帳戶涉及詐騙案即將遭到凍結，欲至農會提領現金45萬元，上開案例均因民眾至農會辦理匯款或提領現金等手續時，經櫃員關懷提問後深覺可疑，耐心分析疏導及解說類似詐騙案例，立即通報員警到場協助，成功攔阻詐騙。
農金局表示，歹徒利用人性弱點，詐騙手法日益翻新，民眾除提高警覺外，並應小心求證，以避免財產損失；另農漁會信用部員工因地緣關係，較熟識往來農漁民、家屬及其生活作息，一旦察覺有異，除通報警方外，容易聯絡家屬確認，共同合作防止詐騙，避免農漁民受害，展現農金體系的溫暖。