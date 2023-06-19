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新住民創業又斜槓地方創生　培訓在地弱勢婦女

▲「衛蕾原味攻坊」餐廳外觀。（圖／移民署南投縣服務站提供）
▲「衛蕾原味攻坊」餐廳外觀。（圖／移民署南投縣服務站提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

移民署署長鐘景琨偕同大陸委員會參事楚恆惠及南投縣政府民政處處長林琦瑜於在17日中午前往南投縣訪視優秀新住民，以實際行動瞭解新住民在台生活情形，希望透過「到府關懷、宅配愛行動關懷列車」滿載著移民署的關懷與祝福，散播至新住民的心中。

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行動關懷列車首站來到中興新村，緩緩停在路邊，最先映入眼簾的是綠草如茵的小店舖，讓人不禁聯想起動畫大師宮崎駿編劇的動畫電影《借物少女艾莉緹》，這裡是加拿大新住民伍言中與太太一同經營的「衛蕾原味攻坊」。衛蕾原味攻坊在中興新村頗具名氣，現刨的帕馬森起司優美地灑落在義大利麵上，加上剛從窯烤爐出爐的手工披薩，香氣四溢，吸引不少老饕不定期來回味這番好滋味，用餐時段常常座無虛席。

伍言中除了是餐廳經營者，還是雜誌創辦人及詩人。為了在南投做文化推廣，他與太太攜手創辦《Local Word》南投地方創生雜誌，太太負責編輯採訪，他負責攝影，雜誌內容包含在地藝文活動資訊、文學藝術作品投稿及在地議題討論，他本人也會在雜誌中大展身手，分享自己創作的詩章，雜誌發行後吸引了在地年輕人及商家主動參與雜誌的製作過程。

▲移民署署長鐘景琨與南投縣政府民政處處長林琦瑜等人關懷香港新住民葉婷婷夫妻。（圖／移民署南投縣服務站）
▲移民署署長鐘景琨與南投縣政府民政處處長林琦瑜等人關懷香港新住民葉婷婷夫妻。（圖／移民署南投縣服務站）
行動列車再次啟程，開往香港新住民葉婷婷與丈夫經營的「29號花園」。葉婷婷帶領著一行人在花園中，邊走邊介紹各式自種的香草，空氣中瀰漫著薰衣草、迷迭香、薄荷及茶樹等清香味，簡直是一場嗅覺饗宴。

葉婷婷原在香港擔任社工，輔導弱勢族群，從事社會服務，與先生結婚後來台定居。由於社工專長難以發揮，便與丈夫一起經營香草農場「29號花園」，種植香草並販售自製香草製品。然而，她不放棄助人的機會，投入地方創生，培訓在地農家及弱勢婦女，提供契作及工作機會，開設手工皂及洗衣乳製作課程，甚至講師培訓課程，讓他們可以經濟獨立。積極進取的葉婷婷也不忘提升自己的專業能力，考取ACP園藝治療師、芳療師等國際證照。 

▲香港新住民葉婷婷(右)帶領移民署署長鐘景琨(中)一行人漫步花園中，邊走邊介紹各式自種的香草。（圖／移民署南投縣服務站）
▲香港新住民葉婷婷(右)帶領移民署署長鐘景琨(中)一行人漫步花園中，邊走邊介紹各式自種的香草。（圖／移民署南投縣服務站）
鐘景琨署長表示，17日訪視的兩位新住民，適應台灣的生活後，持續精進自我，多方面學習，並將所學投入在地文化或產業發展，活化當地社區，精神令人十分敬佩，故事也很激勵人心。台灣是多元共「融」及共「榮」的寶地，移民署會持續創造友善的環境，幫助新住民在台落地生根，打造新住民耀眼的舞台。

▲移民署署長鐘景琨帶領行動列車探視新住民。（圖／移民署南投縣服務站）
▲移民署署長鐘景琨帶領行動列車探視新住民。（圖／移民署南投縣服務站）

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