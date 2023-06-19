新住民創業又斜槓地方創生　培訓在地弱勢婦女

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伍言中除了是餐廳經營者，還是雜誌創辦人及詩人。為了在南投做文化推廣，他與太太攜手創辦《Local Word》南投地方創生雜誌，太太負責編輯採訪，他負責攝影，雜誌內容包含在地藝文活動資訊、文學藝術作品投稿及在地議題討論，他本人也會在雜誌中大展身手，分享自己創作的詩章，雜誌發行後吸引了在地年輕人及商家主動參與雜誌的製作過程。
行動列車再次啟程，開往香港新住民葉婷婷與丈夫經營的「29號花園」。葉婷婷帶領著一行人在花園中，邊走邊介紹各式自種的香草，空氣中瀰漫著薰衣草、迷迭香、薄荷及茶樹等清香味，簡直是一場嗅覺饗宴。
葉婷婷原在香港擔任社工，輔導弱勢族群，從事社會服務，與先生結婚後來台定居。由於社工專長難以發揮，便與丈夫一起經營香草農場「29號花園」，種植香草並販售自製香草製品。然而，她不放棄助人的機會，投入地方創生，培訓在地農家及弱勢婦女，提供契作及工作機會，開設手工皂及洗衣乳製作課程，甚至講師培訓課程，讓他們可以經濟獨立。積極進取的葉婷婷也不忘提升自己的專業能力，考取ACP園藝治療師、芳療師等國際證照。
鐘景琨署長表示，17日訪視的兩位新住民，適應台灣的生活後，持續精進自我，多方面學習，並將所學投入在地文化或產業發展，活化當地社區，精神令人十分敬佩，故事也很激勵人心。台灣是多元共「融」及共「榮」的寶地，移民署會持續創造友善的環境，幫助新住民在台落地生根，打造新住民耀眼的舞台。