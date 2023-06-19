每5人就有2人肺癌骨轉移！避免臥床、存活期縮短該怎麼辦？

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肺癌癌友莫名骨痛別忽略 當心衝擊生活品質與存活時間
提及骨轉移的致病原因，王金洲醫師說明，看似不變的骨骼，其實每分每秒都在變化，由破骨細胞負責代謝老舊骨質，成骨細胞負責生成新的骨質。然而，發生骨轉移後，破骨細胞會變得過度活躍，導致骨質破壞速度大於補充速度，出現「入不敷出」的現象。因為骨骼變得脆弱，骨骼疼痛、病理性骨折等也會隨之發生。常見的患處以頭蓋骨、肋骨、脊椎骨、骨盆等，且會造成相對應部位的疼痛，像是頭痛、胸痛等。
王金洲醫師提醒，癌症骨轉移可不只是帶來疼痛，衝擊生活品質而已，一旦發生脊椎壓迫或病理性骨折，生活自理能力會大幅下降，除了導致無法行走、長期臥床外，也會有肌肉流失、萎縮，連帶整個大小便功能都會變差，對於患者及其照護者是相當大的負擔。此外，接踵而來的相關手術或放射線治療，對於本來就需要接受密集治療的肺癌患者而言，無疑是一大負擔，更是會衝擊其預後成效。
定期追蹤防範骨轉移 建議每三個月檢查一次
因此，為及早發現骨轉移並治療，除了病患主動告知骨痛症狀外，醫師也可以安排相關檢查，來診斷骨轉移部位及侵犯程度，包括骨骼掃描、X光檢查、電腦斷層、磁振造影等。王金洲醫師說，不只是骨轉移，醫師有責任追蹤各器官的轉移風險。以確診肺癌為例，首先應確認是否有骨轉移問題，接著在治療過程中，需定期追蹤。一旦發現自己有相關骨頭痛的症狀發生，應及早與醫師反應，以利治療。
骨轉移治療攻略大公開 減少治療副作用這樣做！
王金洲醫師鼓勵，隨著精準醫療發達，不僅肺癌治療已進入個人化時代，治療骨轉移也講究個人精準治療！目前除了手術及局部放射治療外，也有單株抗體與雙磷酸鹽類藥物等骨骼標靶藥物可以選擇。惟需注意的是，治療期間可能會出現顎骨併發症、低血鈣等副作用，鼓勵病患在治療骨轉移前，可先至牙科評估口腔健康，並持續保持口腔衛生。而低血鈣則需補充鈣質、維他命D，以減少相關副作用發生。王金洲醫師提醒，若有出現顎骨併發症及低血鈣問題，應及早告知醫師，以利調整後續治療策略。
多專科團隊協力擊退骨轉移 早篩早治沒煩惱
肺癌治療需要多專科團隊協力配合，為每位病患制定個人化照護，包括胸腔內科、胸腔外科、放射腫瘤科，給予精準治療，還需要營養師、中醫、安寧照護等專科協助，共同為病患擬定治療策略。不過，王金洲醫師說，以往對骨轉移治療尚未熟悉的年代，治療選項往往只有放射線治療或手術治療，效果通常差強人意。但現在已可在診斷肺癌同時就知道是否有骨轉移或其他器官轉移，並透過多專科團隊共同打造合適的療程，對肺癌患者來說非常重要！
王金洲醫師分享，自己曾收治過一名60歲已治療肺癌長達12年的患者，因為使用標靶藥物有了抗藥性，所幸剛好有合適的第三代標靶藥物能接續使用，但卻又意外發現骨轉移已經有嚴重的骨骼疼痛症狀、需立即接受治療。在治療骨轉移後，雖然剛開始還需要輔以止痛藥緩解，但在持續治療後的兩個月，已將病灶控制良好，至今仍穩定治療並定期追蹤！
現今肺癌治療藥物選項越來越多元，能有效治療肺癌及其相關併發症。為維持良好預後及生活品質，除了治療肺癌外，也別輕忽骨轉移治療的重要性！王金洲醫師提醒，肺癌病友在治療期間應定期追蹤其他器官有無轉移，若有出現腰痠背痛、骨頭痛等情況，應提高警覺是否為肺癌骨轉移並及早告知醫師，以利後續評估及治療。而確診骨轉移現在也有良好的藥物，能夠延緩骨骼併發症、維持生活品質。
本衛教訊息由台灣安進協助提供
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