６大傷腦食物要少吃！營養師教麥得飲食護腦，腦袋更清晰。

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嫚嫚營養師指出，日常常見有害於腦的食物可包括人工反式脂肪、添加糖、精緻碳水化合物、超加工食物、酒精、高飽和脂肪等，這些都容易對身體造成長期發炎狀態、傷害全身，包括腦部。若長期攝取可能漸漸出現腦霧、記憶力下降、注意力不集中、情緒起伏大、甚至增加失智症風險。
人工反式脂肪：常見於各類人工食物當中，有別於牛、羊等動物的屬於短鍊的天然反式脂肪，人工反式脂肪屬於長鍊、易堆積在人體內、難以代謝，除了發炎反應也會造成心血管健康問題。
添加糖：如含糖飲料、各種甜食等，易引起較高的發炎反應、氧化、破壞身體組織等，且也容易形成糖上癮、依賴性，使得身體長期發炎，這也是為什麼手搖飲常讓人一周不只一杯。
精緻碳水化合物：除了添加糖，主要容易影響健康的也包含各類零食、餅乾、蛋糕等，過量攝取易使血糖大幅波動影響腦部，除此之外也容易形成肥胖、三高、代謝症候群等問題，這也更進一步傷害血管、心腦血管。
超加工食物：如一般的洋芋片、汽水等看不出原本天然樣貌的食物，可說是全天然的垃圾食物，大多僅有糖、鈉、熱量等使身體發炎、氧化的人工成分，沒有其他助腦、助身體的營養。
高飽和脂肪：包括紅肉，以及培根、香腸等加工肉品。紅肉雖然也有其營養，但非必須，且過量會對身體造成負擔。而高加工肉品常見營養被破壞、高鈉、高糖等有害人體的人工添加物。
酒精：對腦部是直接的傷害，因此可見酗酒者精神、情緒、思考狀態都普遍不佳。就連過量紅酒也是傷害高於健康，地中海飲食中也有不少專家認為適量紅酒是為了身、心健康平衡。
護腦飲食需培養長期習慣，麥德飲食這樣吃腦袋更清晰！
嫚嫚營養師表示，日常想透過飲食護腦，需要注意的是並非吃什麼可以有利腦部，而是什麼樣的飲食習慣有助於腦，差異在是否長期攝取，像是麥得飲食就是對於腦部、身體健康非常有利的飲食習慣。
麥得飲食的主要重點、關鍵食材在於綠葉蔬菜，如青江菜、地瓜葉、羽衣甘藍等。莓果類，如草莓、藍莓、覆盆莓等。堅果類，如核桃、胡桃、杏仁等。特擊初榨橄欖油則做為主要食用油。全穀類可選糙米、蕎麥、燕麥等。豆類及禽肉類則如黃豆製品、黑豆、雞肉等。魚肉類可選鯖魚、鮭魚、鰹魚等。據研究，這樣的飲食方式可減緩腦部衰老約7.5年，長期執行更可降低53%阿茲海默症風險。
值得一提的是，白飯雖然也有其營養，但相較之下全榖雜糧更富含膳食纖維等營養，可幫助腸道菌叢健康，而腸道健康也會影響腦部，醫學稱「腦腸軸」，因此澱粉多鼓勵以非精緻澱粉的顴骨雜糧類為佳。
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