六都首創　高雄特色攤車品牌升級最高還可領3萬元

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輔導資源部分，青年局將於今年7至11月開辦多元主題培訓課程，包括法規財務、品牌行銷及再造等，包含「翻轉漢字」設計師林國慶分享如何建立品牌的CIS（企業識別系統）、La Rue文創設計創辦人洪健哲分享攤車品牌的行銷秘訣等總計超過30小時的免費課程，授課講師通通不藏私大方分享，提供攤車將品牌壯大的實戰經驗。
同時，青年局更提供免費創業諮詢輔導服務，由專人專線傾聽攤車創業升級的痛點，依據個案需求媒合專業導師協助解惑，青年局有超過30位專業導師顧問，全方位提供青年攤車各種創業經營建議。
「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」也特別提供300萬元輔導費，協助18至45歲符合條件（如去年起參加過3場以上高雄市主題市集等條件）的青年攤車申請，用於購買攤車或產品設備升級、補貼參加高市相關主題活動之攤位租金等；設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請1萬5千元；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高可申請3萬元輔導費。
該計畫內容即日起於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」公告，並於6月20日上午9時起至「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」，線上填表預約交件；或線上報名6月29日下午2：00於青年局(高雄市鳳山區光復路二段132號前棟2樓)辦理的輔導說明會，現場將有專人輔導填寫並可於說明會結束後送件。