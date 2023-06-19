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六都首創　高雄特色攤車品牌升級最高還可領3萬元

▲假日人潮湧現帶動城市觀光，經營攤車品牌也成為年輕人創業熱門選項之一。高雄青年局所推出的青年攤車品牌輔導計畫之輔導費最高3萬元額度。(圖／高市青年局提供)
▲假日人潮湧現帶動城市觀光，經營攤車品牌也成為年輕人創業熱門選項之一。高雄青年局所推出的青年攤車品牌輔導計畫之輔導費最高3萬元額度。(圖／高市青年局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高市府青年局創六都之先，推出「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」，不僅開辦免費培訓課程，還提供最高3萬元額度，支持攤車優化產品或技能，提高高雄攤車品牌的能見度。輔導說明會訂於6月29日下午辦理，6月20日09:00起正式開放收件至7月14日17:00止。並於8月4日統一通知核准結果。

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青年局局長張以理表示，青年局希望更進一步幫助青年攤車品牌成熟茁壯，在市場上發光發熱，因此提出品牌升級輔導計畫，以雙管齊下的策略輔導攤車；一方面提供輔導資源，提升攤車經營者本身的專業知能與技能，另一方面提供300萬元輔導費，協助青年優化攤車設備或補貼租金。

輔導資源部分，青年局將於今年7至11月開辦多元主題培訓課程，包括法規財務、品牌行銷及再造等，包含「翻轉漢字」設計師林國慶分享如何建立品牌的CIS（企業識別系統）、La Rue文創設計創辦人洪健哲分享攤車品牌的行銷秘訣等總計超過30小時的免費課程，授課講師通通不藏私大方分享，提供攤車將品牌壯大的實戰經驗。

同時，青年局更提供免費創業諮詢輔導服務，由專人專線傾聽攤車創業升級的痛點，依據個案需求媒合專業導師協助解惑，青年局有超過30位專業導師顧問，全方位提供青年攤車各種創業經營建議。

「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」也特別提供300萬元輔導費，協助18至45歲符合條件（如去年起參加過3場以上高雄市主題市集等條件）的青年攤車申請，用於購買攤車或產品設備升級、補貼參加高市相關主題活動之攤位租金等；設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請1萬5千元；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高可申請3萬元輔導費。

該計畫內容即日起於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」公告，並於6月20日上午9時起至「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」，線上填表預約交件；或線上報名6月29日下午2：00於青年局(高雄市鳳山區光復路二段132號前棟2樓)辦理的輔導說明會，現場將有專人輔導填寫並可於說明會結束後送件。

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