汐止童尿檢未檢出BZD 　侯辦批賴清德：放任網軍、散播謠言

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廖先祥質疑，王必勝之前說「未檢出是可預期的」，代表對第一份的檢驗報告，家長所關心的檢驗結果，非常有可能是未檢出，透漏了對第一份檢驗報告有判讀能力，但卻沒有負起身為次長責任，向外界正確解讀正確的報告，反而說要成立跨部會小組，又掀起了社會擔心的浪潮。
廖先祥批評，王必勝把專業放到腦後，他一心只想要用政治手段維護執政黨利益。所以我們呼籲監察院應該要主動調查，衛福部高官是不是秉棄醫療專業，以執政黨為考量。同時也呼籲地檢署應盡快對外說明。
新北市議員江怡臻表示，賴清德要新北市府說明戒斷症狀，甚至再次指稱那是彩虹藥水，這些字眼就連民進黨側翼都不敢再用，因為已經被種種證據證明不是事實，檢調也呼籲不要揣測案情，身為副總統居然還帶頭持續散播謠言，為了自己參選總統而繼續打擊政敵，罔顧身為執政者應該對國民負責的道德跟政治責任。
江怡臻試問賴清德，幾10個孩子驗出來全部都是陰性，就連被民進黨帶頭抹黑的汐止私幼案，衛福部都已經證實是陰性，哪裡來的戒斷症狀？為何在這個案情越來越明確的時刻，還要執迷不悟，繼續用這種含沙射影的方式抹黑市府、攻擊侯友宜，營造小孩被未讀的症狀造？請賴清德不要再造謠，懸崖勒馬，請為製造謠言道歉。