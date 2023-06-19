買飲料最高可折20元！高雄7/1起自備環保杯享雙重優惠

汐止童尿檢未檢出BZD 　侯辦批賴清德：放任網軍、散播謠言

▲新北幼兒園餵藥案延燒，侯友宜辦公室今開記者會痛批賴清德，上次選總統曾說非常痛恨，這次卻放任網軍在網路上散播不實謠言。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲新北幼兒園餵藥案延燒，侯友宜辦公室今開記者會痛批賴清德，上次選總統曾說非常痛恨，這次卻放任網軍在網路上散播不實謠言。（圖／侯友宜辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

新北市幼兒園餵藥案不斷延燒，一位汐止孩童體內遭爆殘留微量苯二氮平類（BZD），後續送北榮做質譜分析，衛福部昨則公布結果為「未檢出」。對此，國民黨2024總統參選人侯友宜競選工作室今（19）日召開記者會，指稱餵藥案昨已被證實為烏龍。新北市議員廖先翔痛批民進黨參選人賴清德，上次參選總統時說非常痛恨網軍，但這次卻放任網軍在網路上散播不實謠言，攻擊政治對手，「賴清德終究在有權力的時候套上網軍魔戒，不願摘下來。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
廖先祥表示，6月17日有消息傳出消息為陰性，但沒被確認；6月18日有媒體在頭條公開報導陰性，衛福部次長王必勝也證實說家長不願公開，不過後來卻又改口，不知道是不是有壓力怕翻車，影響執政黨支持度，說沒有最後在各界壓力下，醫福會執行長林慶豐才在昨天下午3點出面說明，報告結果未檢出，就是沒有。

廖先祥質疑，王必勝之前說「未檢出是可預期的」，代表對第一份的檢驗報告，家長所關心的檢驗結果，非常有可能是未檢出，透漏了對第一份檢驗報告有判讀能力，但卻沒有負起身為次長責任，向外界正確解讀正確的報告，反而說要成立跨部會小組，又掀起了社會擔心的浪潮。

廖先祥批評，王必勝把專業放到腦後，他一心只想要用政治手段維護執政黨利益。所以我們呼籲監察院應該要主動調查，衛福部高官是不是秉棄醫療專業，以執政黨為考量。同時也呼籲地檢署應盡快對外說明。

新北市議員江怡臻表示，賴清德要新北市府說明戒斷症狀，甚至再次指稱那是彩虹藥水，這些字眼就連民進黨側翼都不敢再用，因為已經被種種證據證明不是事實，檢調也呼籲不要揣測案情，身為副總統居然還帶頭持續散播謠言，為了自己參選總統而繼續打擊政敵，罔顧身為執政者應該對國民負責的道德跟政治責任。

江怡臻試問賴清德，幾10個孩子驗出來全部都是陰性，就連被民進黨帶頭抹黑的汐止私幼案，衛福部都已經證實是陰性，哪裡來的戒斷症狀？為何在這個案情越來越明確的時刻，還要執迷不悟，繼續用這種含沙射影的方式抹黑市府、攻擊侯友宜，營造小孩被未讀的症狀造？請賴清德不要再造謠，懸崖勒馬，請為製造謠言道歉。

新北私幼疑餵藥案！59童赴台北醫院驗尿　53人陰性、6人檢驗中

新北幼兒園餵藥案延燒　黃健豪要中央說清楚：檢驗標準是什麼？

跟進新北市做餵藥案擴大篩檢？蔣萬安：該怎麼做就怎麼做

幼兒園餵藥案燒全台！哪裡免費驗巴比妥、該帶小孩去嗎　醫師解惑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀