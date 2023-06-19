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國際品牌鬥不過？中國直播帶貨掀本土風潮　消費者轉購本地貨

▲自民族自豪感使然之下，中國本土品牌在網路市場、購物區及商店貨架上大行其道。（圖／美聯社／達志影像）
▲自民族自豪感使然之下，中國本土品牌在網路市場、購物區及商店貨架上大行其道。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

新冠疫情封鎖措施解除，但中國經濟仍不見起色，經濟放緩下，個人和公司都在節儉支出，不過外媒報導指出，全球消費品牌想要穩固中國市場，還有另一件需要擔憂的事情，即是越來越多中國買家轉向購買本土品牌，使得外國品牌更難立足。

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根據《華爾街日報》報導，在5年前，中國消費市場仍被外國品牌所主導，本土品牌則受到品質低劣和營銷不利阻礙，在競爭中舉步維艱。但如今，許多中國品台在網路市場、購物區及商店貨架上大行其道，無論品質、設計或銷售技巧都獲得提升，同時靈活地迎合不斷變化的消費者口味。

在疫情大流行期間，本土品牌快速適應直播銷售，並利用名人影響力，以及短影音來進行銷售。中國商家還為消費者提供量身定做的產品，從適合中國人皮膚的眼影到人參牙膏，再到奧運金牌得主李寧品牌的一雙高達200美元運動鞋。

愛迪達（Adidas）、寶潔（P&G）及萊雅（L’Oréal）的全球銷售額有很大一部分來自中國，如今卻為了應對中國競爭對手加強銷售策略，如促進數位銷售管道，並設計融入中國文化的產品。

顧問業者貝恩上海合夥人James Yang表示，「只把品牌帶到這兒並開店是不夠的。現在必須要為賺錢而努力。」

中國依然具有龐大吸引力，2030年前預料就會超越美國，成為世界最大消費者市場，估計2026年支出就會達到5.4兆美元。

報導指出，隨著中國經濟增長停滯，消費者變得更加節儉，在購物時也越來越傾向國貨，部分原因是受美中緊張關係激發的國族主義影響。另一方面，他們也認為中國製品的品質現在與西方品牌差不多。

一名32歲深圳女性表示，十年前她喜歡使用Nike、Converse All-Star的運動鞋和萊雅的化妝品，理由是品質好、設計佳與品牌收藏，如今他從鞋子到防曬乳都是中國品牌，理由是品質和國外品牌一樣好。

報導指出，中國購物習慣在一定程度上是由年輕消費者所推動，而他們對於傳統文化更感興趣，且對新品牌的態度也越來越開放，更願意接受新品牌。

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