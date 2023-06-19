高市查獲4醫師違規用苯巴比妥　遭勒令停業並罰鍰

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市府衛生局說，經蒐集違規事證並約談涉案醫師，並在11日、13日和16日，邀集高醫、榮總、義大、高雄長庚等四大醫學中心小兒醫學部主任，及毒物、藥學專家等，召開苯巴比妥不當處方專家會議。專家討論後決議，該四名醫師涉嫌違反《醫師法》及《管制藥品管理條例》，故衛生局於16日發函這四名醫師，勒令停業1到6個月，並對四名醫師分別處以11萬至33萬元不等罰鍰。
衛生局補充，本專案共清查全市西醫醫院85家、診所1637家、藥局980家等共2702家。至於11、13、16日三次專家會議名單，11日出席包括高醫小兒腸胃科主任施相宏、高榮小兒神經科主任陳珠瑾、高醫小兒神經科主任林龍昌、醫師公會副秘書長柳雱邁兒科專科醫師。13日出席包括高醫小兒部長徐仲豪、高雄長庚徐美欣醫師、阮綜合林奕萱兒童青少年專科醫師。16日會議則有高雄市四大醫學中心兒科部主任高醫徐仲豪主任、高榮邱益煊主任、高長田祐霖主任、義大蔡育承主任，與高醫大藥學院林瑛琦副教授及高醫藥學部王雅玲主任。
市府並同步啟動護童專案，今日起主動通知近一個月內在四間診所使用該藥，或近半年內在四間診所使用該藥三次以上的未滿18歲孩童，至高醫、榮總、高長、義大（大昌）四家醫學中心接受免費醫療評估及看診。孩童若有不明原因出現行為改變如嗜睡、頭昏、步態不穩等症狀，衛生局也開設專線（07）723 0250提供市民朋友諮詢，協助安排就診。
另部分民眾認為嬰兒腸絞痛使用苯比妥恐有疑慮，高醫小兒部部長徐仲豪醫師表示，以苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛，並不符合醫療常規使用方式，故建議不應使用此藥，否則恐怕會造成嬰兒嗜睡或其他副作用。徐仲豪醫師表示，該藥物若短期使用，半衰期為三到五天，通常不至於留下後遺症。長期治療如癲癇患者服用該藥，就需由小兒科醫師定期追蹤評估。
為了強化醫師用藥安全，衛生局也邀集高雄縣、高雄市醫師公會，20日將在高雄市醫師公會召開實體暨線上說明會，向所有醫師教育並說明兒科的用藥安全，包括感冒、急性呼吸道感染症狀，以及嬰兒腸絞痛，不應使用苯巴比妥。