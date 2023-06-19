端午連假放起來！全家霜淇淋買1送1　美式、拿鐵也買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
例行五六日登場的「康康5」提前至周四開跑，四天連假期間，到門市買西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵、FMC天然水610ml、康普茶雙纖飲、桂冠芝麻鐵觀音雪糕、桂冠花生金萱雪糕都是買1送1。
📍好料2：特濃美式53杯1888元
全家APP在6月22日至6月25日釋出多杯組優惠，包括特濃美式53杯、特濃拿鐵45杯、大杯單品美式29杯、大杯單品拿鐵26杯都是1888元，換算下來，特濃美式單杯平均36元、約是6.5折。
私品茶部份則有888元組合，65元系列21杯、55元系列25杯都是888元，平均單杯36元起，同樣是6.5折。酷繽沙則有21杯888元，每杯平均42元。
📍好料3：霜淇淋買1送1
全台熱成烤番薯，高溫連假少不了吃冰，6月22日至6月25日限時4天，全家祭出店內招牌霜淇淋，到門市使用全盈+PAY購買，不限口味皆享買1送1，還沒吃過新口味「嗨嗨蘇打」的民眾別錯過半價嘗鮮的機會。
📍好料4：LINE TV免費追劇14天
連假想瘋狂追劇的話，全家APP即起就開跑點數免費換活動，6月27日前到全家APP「兌點趣」的點數交換專區，可用800點免費換LINE TV 14天VIP序號（原1500點），或是LINE WEBTOON回饋型代幣15枚（原1萬3500點）。
此外，會員也可用800點Fa點兌換 90元搭車金（原2萬7000點）或WeMo 12元騎乘券（原3600點），換完為止。
📍好料5：包粽DIY組開賣
Fami煮煮應景推出包粽DIY組合包，一次備好糯米、蛋黃、菜脯、滷肉、香菇，到包粽必備的粽葉、粽繩，讓民眾或親子在家也能DIY包粽子，食材包每組239元，共可包4顆粽子，平均單顆約60元。
Fami煮煮在連假期間另推出「每日一物」，周四至周日分別有蒜味醃鮑魚209元、泰式綠咖哩雞129元、泰式檸檬豬腳99元、蛤蜊燒冬瓜109元，折扣落在6.5折至7折。
🟡星巴克一日限定買1送1
星巴克今（19）日舉辦「MONDAY 不 BLUE 好友分享日」，從上午11時至晚間8時，到門市買特大杯飲料，同品項可享第2杯免費，每人每次最多買2送2。這次活動同樣只限特大杯，且不包含星冰樂系列等部份品項。