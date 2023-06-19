限3天！亞尼克生乳捲100元　免費吃青鳥旅行「珍奶蛋捲霜淇淋」

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亞尼克慶祝台北西門店開幕，6月30日10:00起，連續3天每日前30名可享「原味生乳捲100元」優惠。還獨家首賣全新口味「皇家奶茶布丁生乳捲」，將伯爵奶茶融進生乳捲蛋糕體，並捲入佛手柑香的滑嫩布丁，好欠吃。
📌亞尼克台北第一家24hr甜點咖啡店
亞尼克台北西門店同步引進YTM二代機，每日補貨多款明星商品生乳捲、巴斯克、黑酷曲蛋糕，還有現點現做的紅茶和咖啡，並能支援多元支付免現金，夜貓族深夜聊咖有福了。
📌青鳥旅行：SOGO復興館快閃！免費吃「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」
創意灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」將於6月23日起，在台北SOGO復興館開設期間限定一個月的快閃店，獨家販售「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」。6月23日至6月25日，歡慶開幕首3日天天「免費招待霜淇淋」。每日中午12點開始發放排隊號碼牌，前30名免費招待「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」乙支。
📌限7天！打卡就送「青鳥旅行蛋捲」
青鳥旅行台北SOGO復興快閃店還獨家販售「珍珠奶茶蛋捲小禮盒(2入)」及「真巧系列隨享盒(5入)」。6月23日至6月29日，開幕首週限7天還祭出「打卡優惠」，來店消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，即贈送「灌餡蛋捲」乙入，活動詳情請依官方公告為主。