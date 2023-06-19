餵藥事件藥物標準說不清 李明璇批政府：傷害社會互信
國民黨高雄市黨部副主委童燕珍今（19）日偕同市黨部發言人邱于軒議員、全國幼教聯盟聯合會及（前鎮·小港·旗津）立委參選人李明璇、（左營·楠梓）立委參選人李眉蓁召開記者會要求政府針對近期餵藥事件，把藥物標準說清楚講明白，否則害的家長不信任幼兒園老師、不信任專業的醫師，嚴重傷害社會的互信基礎，是國家的一大悲哀。
記者鄭婷襄／高雄報導
針對最近餵藥事件造成全國家長大恐慌，國民黨（前鎮·小港·旗津）立委參選人李明璇表示現在不只家長恐慌，連幼兒園老師也不敢輕易幫忙餵食小孩的感冒藥，深怕不小心會惹禍上身，而家長要上班不可能三餐按時餵藥，當然希望學校能夠幫忙，而父母與老師之間彼此有一定的信任，才會將小孩託付學校但民進黨這一波操作不只是政黨攻擊、政治算計，甚至燒到眾多的老師跟家長。
李明璇指出，綠營抹黑無極限，到底傷了多少人？餵毒和餵藥是兩個完全不同的概念，為何在調查尚未結束就任意扣帽子？李明璇怒轟，這個政府過去讓國人不信任軍公教，現在還讓家長不信任幼兒園老師、不信任專業的醫師，嚴重傷害社會的互信基礎，是國家的一大悲哀。
李明璇要求衛福部，把藥物標準說清楚講明白，不要老是今天說的話明天馬上被自己打臉，衛福部對於標準的模糊，老師們每天都承受非常大的壓力，重挫幼兒園老師的士氣，已經開始出現離職潮；李明璇強調，大家要感謝並支持認真用心的幼兒園教育者，更要為他們加油打氣，請執政者不要再打擊幼兒園良善的老師們，因為他們是國家珍貴的資產、是解決國安問題的重要成員，政府必須要善待、要珍惜。