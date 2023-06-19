陳綺貞不甩經紀糾紛！喊話：一個人重新出發 嗨歌要粉絲盡情尖叫
文青女神陳綺貞與經紀人鍾成虎鬧翻，宣告離開經紀公司「添翼創越」，自行接洽大陸多場表演，17日在杭州草莓音樂節盡情高歌，獲得粉絲應援力挺，在舞台上因感動哭到泣不成聲，讓人非常心疼，她昨（18）日發微博表示：「夏天，是相聚的季節，是每一個人重新出發的季節。」不甩經紀糾紛，預告未來要走自己的路。
記者江芷稜/綜合報導
揮別疫情後，陳綺貞睽違3年多重返中國表演，她帶著原班人馬的樂手們登台，詢問大家最喜歡哪個季節？接著表示自己是夏天出生的，「夏天是相聚的季節，然後夏天也是戀愛和分手的季節，夏天是畢業也是找工作的季節，我覺得夏天是每一個人重新出發的季節」，表明即將重新出發的心情。
舊愛對媒體指控她霸淩同事，只要事情不如己意，就會瘋狂尖叫一個禮拜，重創女神形象，粉絲則笑看這項指控，開玩笑封她是尖叫女神，陳綺貞似乎也知道這條新聞，演唱昔日寫給鍾成虎的〈吉他手〉時，表示「接下來這首歌要讓你們盡情宣洩，盡情尖叫」，讓台下歌迷露出會心一笑。
宣告與老東家決裂，陳綺貞在微博、IG申請新帳號，她對觀眾表示「裡面人超少的，你們要不要去幫我，大家快去關注！」目前微博已有4.5萬名粉絲。而台灣表演場地「女巫店」昨發文力挺陳綺貞，認為她自組公司，能不受限地揮灑才華，直接參與關切的議題，已經感受到她滿滿的動能，十分期待陳綺貞重返女巫店演出。