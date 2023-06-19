轟侯友宜造謠罵中央　民進黨：人前罵前瞻預算、人後剪綵前瞻建設

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張志豪表示，侯友宜也曾感謝總統蔡英文對淡江大橋建設的支持，感謝中央地方並肩作戰蓋國家電影文化中心。副市長也代表侯友宜感謝行政院及中央各部會的支持林口交流道改善與五股交流道增設北入及北出匝道。這些建設歷程是鐵一般的事實，不能因為侯友宜要選總統就刻意遺忘。
張志豪指出，侯友宜為了選總統，很多事情都刻意忘記，而且製造仇恨對立、造謠抹黑，大可不必。6月5日才剛視察新北市板橋區五權公園地下停車場，侯友宜當場還盛讚稱「新北市前瞻補助停車場完成數量是全國最多也是最快」；去年底也視察中和區佳和公園多目標綜合大樓及地下停車場，同樣誇讚中央前瞻補助最多。
張志豪表示，其實中央不只是補助地下停車場，還有2021年3月11日侯友宜視察中和區藤寮坑溝工程，也是前瞻基礎建設預算配合市府預算共8800萬元。前瞻預算補助新北市的經費和項目之多，可說是族繁不及備載。
張志豪呼籲，前瞻預算主要包括軌道建設、城鄉建設、水環境建設等，其中新北市的補助比例相當高，全台各縣市政府及地方民代都積極向中央爭取，例如提升道路品質計畫、縣市管河川的治水工程、興建停車場等，相關預算不分黨派、也無關藍綠。
反觀侯友宜現在的身分還是市長，不能「侯市長」就多次感謝中央政府合作與補助，變成「侯總統參選人」後就批評中央，翻臉不認人，說法如此反覆如何取信於市民，甚至取信於國民？喊話侯友宜別忘了自己還有新北市長的身分，別為了選舉荒廢市政。