中市交通月票199搭到飽　學生最省錢校車

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉昭甫指出，台中市政府省下交通月票的行銷與提供獎品等費用，直接以早鳥價回饋給市民，讓大家享受交通運輸的實惠與優惠，學生族群和上班族，天天使用大眾運輸工具，更能感受交通月票的好處。
「讓荷包最有感的早鳥月票，更加帶動民眾搭乘大眾運輸的習慣」葉局長說，民眾購買台中市境內定期票，可搭乘運輸工具包含台中捷運綠線、台鐵、市公車以及公共自行車，市府特別推出早鳥五星級的交通月票，市民只要在6月15日到6月30日購買台中市境內定期票，原價每月299元的交通月票只要199元，實質鼓勵民眾捨棄私人運具，改用公共運輸工具。
台中捷運綠線上路兩年多，改變台中市人的交通方式，文華高中校長黃偉立指出，文華高中前有「捷運文華高中站」，學生到站後步行即到達學校，全校2,000多名學生，約1,000多名學生搭公車、捷運上下學，199元早鳥價很超值，特別向學生宣導，善用交通月票搭大眾運輸通學。
文華高中提及，學生常串連公車與公共自行車不怕遇塞車遲到，以住在豐原的學生為例，從豐原火車站搭火車到松竹站，轉搭捷運後下車就到校，7月1日後交通月票啟用，是學生通學的福音。
明道中學校長汪大久說，學校鄰近「捷運九德站」，2年前為宣導學生多搭捷運上下學，他拍攝1支與學生搭捷運通學的影片，在網路獲得高點閱率，現在台中市政府推出「TPASS」通勤月票，首度開賣公共運輸定期票，他第一時間即購買早鳥票，目前規劃拍攝第2支與學生使用通勤月票的影片，鼓勵師生搭乘大眾運輸工具，也為學生上一堂節能減碳的課程。
明道中學全校7000多位學生，約有1,000多位搭捷運通學，汪校長表示，這是讓學生規劃路線與時間交通課程，擴大思考和移動力，學生搭捷運一天來回40元，一個月需800元，交通月票299元為家長省下不少支出，連學校召開家長會也請家長搭捷運到校，對交通月票的優點，「明道人」先知先覺及早使用，搭乘捷運、公車與公共自行車，超值又便利。