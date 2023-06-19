端午連假優惠！7-11咖啡、珍奶買2送1 全家霜淇淋買1送1
迎接端午連假，四大超商相繼公布優惠，7-11推出民眾最愛的咖啡促銷，買1送1代表是大杯精品美式，另有黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶、一顆檸檬青茶、精品拿鐵、桂花風味蘋果咖啡等買2送1，此外，使用指定支付消費滿222元現折22元。全家則是拿出招牌，端午連假限時開吃霜淇淋不限口味買1送1。
記者黃韻文/綜合報導
鎖定出遊聚會商機，7-ELEVEN門市自6月21日起至6月25日限時5天，搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆消費滿222元現折22元、滿888元現折100元。滿足連假外出臨時性購買需求，即起高露潔牙刷、指定衛生棉買1送1，指定洗面乳第2件5折、防曬品第2件6折。
至於民眾最關心的咖啡優惠，門市自6月21日至6月25日期間，精品美式買1送1，另有多款指定咖啡茶飲買2送1。APP線上寄杯自明（20）日起連續8天，多款CITY系列買5送2。優惠品項一次看：
📌門市｜6月21日至6月25日
▪黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選買2送1
▪一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選買2送1
▪大杯精品美式買1送1
▪大杯精品拿鐵買2送1
▪桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1
📌APP｜6月20日至6月27日
▪大杯美式咖啡買5送2，特價225元。
▪大杯拿鐵買5送2，特價275元。
▪蜂蜜美式買5送2，特價350元。
▪珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶買5送2，特價300元。
▪優格好多青茶買5送2，特價300元。
▪小農水果冰磚精品咖啡買5送2，特價600元。
全台熱成烤番薯，高溫連假少不了吃冰，全家在6月22日至6月25日限時4天，祭出店內招牌霜淇淋，到門市使用全盈+PAY結帳，不限口味皆享買1送1。另不限結帳方式，西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵也是買1送1。