幼教發起「生病不入校、老師不餵藥」 新北府：親師生需要信任感
針對幼教聯合總會、全國教育產業公會陸續發布「幼兒生病不入校、老師不餵藥」聲明，新北市政府今（19）日在因應板橋私立幼兒園餵藥司法案件例行說明記者會上，副市長劉和然表示工會是要藉由這件事表達他們的心聲，是要充分表達親師生之間的互動需要信任感，就像台灣也是需要人跟人之間的信任，不要為了一些目的而破壞。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，案件發生後一開始就拜託各界，訊息的傳遞務必要經過確認，有時傳遞雖然沒有惡意，但造成的負向影響是蠻大；指出中央在打假訊息，強調不僅不要製造假訊息，更不要傳遞，尤其針對親師生三者的信任關係，若從一開始的「餵毒事件」開始，對老師、教保員跟家長甚至孩童間，那種不信任感是會出來的。
劉和然拿出中華民國幼教聯合總會的聲明書看板，指出幼兒「生病不入校、老師不餵藥」這十個字是很沉重的，因幼兒生病過後還有一段康復期，藥物的治療是要持續使用；強調如果老師真的犯錯經過檢調調查，該嚴重處理、該法辦的大家都不會有意見，重申在親師生之間，尤其在幼兒階段，老師跟家長間的信任感是非常重要的。
劉和然說到，同時也看到全國教育產業公會的新聞稿，針對小學一、二年級希望也能比照六歲幼童；強調這只是開始，要拜託幼教老師，這段時間大家辛苦了，因為很多事情真相還沒到來前，會受到很多委屈，教育局責無旁貸會跟老師再做說明，行政單位相關資訊跟訊息的調查一定會跟司法單位一起搭配，盡速給全國民眾了解過程是甚麼？
至於公托部份是否會繼續協助幼兒餵藥？劉和然表示，公會發聲明內容內容並不是強迫不要做餵藥，是要藉由這件事表達他們的心聲，目前公托部分仍拜託幼教老師跟園所做溝通，大家一起度過風風雨雨，希望真相趕快出來。
劉和然最後呼籲家長如有不放心或擔心，可以善用八家專責醫院，先做電話諮詢，了解狀況後再作後續作為，新北市會做所有的諮詢扶助，包含費用的處理。