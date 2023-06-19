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幼教發起「生病不入校、老師不餵藥」　新北府：親師生需要信任感

▲針對幼教工會發起「生病不入校、老師不餵藥」聲明，新北市副市長劉和然強調親師生需要信任感。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.19）
▲針對幼教工會發起「生病不入校、老師不餵藥」聲明，新北市副市長劉和然強調親師生需要信任感。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.19）

記者吳嘉億／新北報導

針對幼教聯合總會、全國教育產業公會陸續發布「幼兒生病不入校、老師不餵藥」聲明，新北市政府今（19）日在因應板橋私立幼兒園餵藥司法案件例行說明記者會上，副市長劉和然表示工會是要藉由這件事表達他們的心聲，是要充分表達親師生之間的互動需要信任感，就像台灣也是需要人跟人之間的信任，不要為了一些目的而破壞。

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▲針對幼教工會發起「生病不入校、老師不餵藥」聲明，新北市政府在因應板橋私立幼兒園餵藥司法案件例行說明記者會也做回應。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.19）
▲針對幼教工會發起「生病不入校、老師不餵藥」聲明，新北市政府在因應板橋私立幼兒園餵藥司法案件例行說明記者會也做回應。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.19）
劉和然表示，案件發生後一開始就拜託各界，訊息的傳遞務必要經過確認，有時傳遞雖然沒有惡意，但造成的負向影響是蠻大；指出中央在打假訊息，強調不僅不要製造假訊息，更不要傳遞，尤其針對親師生三者的信任關係，若從一開始的「餵毒事件」開始，對老師、教保員跟家長甚至孩童間，那種不信任感是會出來的。

劉和然拿出中華民國幼教聯合總會的聲明書看板，指出幼兒「生病不入校、老師不餵藥」這十個字是很沉重的，因幼兒生病過後還有一段康復期，藥物的治療是要持續使用；強調如果老師真的犯錯經過檢調調查，該嚴重處理、該法辦的大家都不會有意見，重申在親師生之間，尤其在幼兒階段，老師跟家長間的信任感是非常重要的。

劉和然說到，同時也看到全國教育產業公會的新聞稿，針對小學一、二年級希望也能比照六歲幼童；強調這只是開始，要拜託幼教老師，這段時間大家辛苦了，因為很多事情真相還沒到來前，會受到很多委屈，教育局責無旁貸會跟老師再做說明，行政單位相關資訊跟訊息的調查一定會跟司法單位一起搭配，盡速給全國民眾了解過程是甚麼？

至於公托部份是否會繼續協助幼兒餵藥？劉和然表示，公會發聲明內容內容並不是強迫不要做餵藥，是要藉由這件事表達他們的心聲，目前公托部分仍拜託幼教老師跟園所做溝通，大家一起度過風風雨雨，希望真相趕快出來。

劉和然最後呼籲家長如有不放心或擔心，可以善用八家專責醫院，先做電話諮詢，了解狀況後再作後續作為，新北市會做所有的諮詢扶助，包含費用的處理。

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