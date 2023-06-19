空降台中首出招！林家興點名林靜儀、何欣純是Metoo共犯

我是廣告 請繼續往下閱讀
林家興今（19）日在市議員邱愛珊陪同下，到台中市議會國民黨團舉辦「台中拒絕『造狼者』 女綠委忙護航成Metoo共犯？」記者會，喊話要林靜儀與何欣純勇於拒絕「綠色造狼者」，用行動真正落實挺性平。
林家興批評林靜儀因意識形態力挺性騷政客陳柏惟，出事後僅輕描淡寫「與人相處要拿捏清楚」，卻掩蓋不了民進黨為了選票算計，無視嚴重性平問題的圖謀；何欣純則曾與性別暴力男嫌林秉樞在包廂單獨會面、至今交待不清。當國民黨提出檢討公務機關性騷擾申訴流程的提案，兩人竟還投票反對，淪為黨意代表、投票部隊。
林家興並提出「維護性平三訴求」：1.要求封殺「性騷申訴檢討流程」提案的綠委道歉。2.呼籲林靜儀與何欣純具體回應對性平三法修正內容意見。3.呼籲新增「防吃案」機制，不要再有下一個。
林靜儀也火速以3點回應，她指國民黨若真關心相關性平議題，過去台中有那麼多女學生個案申訴，為什麼人本基金會和民進黨民代逼那麼久，市府仍不願積極回應？尤其是「台中房思琪案」，國民黨甚至說「20年前陳年舊案不值得討論」，高喊性平之餘，請國民黨先關心地方的性平案件。
林靜儀並問，如果文傳會副主委林家興真的很關心性議題，國民黨是否還要提名涉嫌性騷的傅崐萁、陳雪生參選立委？如果國民黨真的關心性平，請支持立法院7月的臨時會，提出更好的修法內容，在會中一起討論，由朝野一起修正性平三法，讓年輕男女性能獲得更好的保障。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。