PLG／重磅交易！鋼鐵人送走周儀翔　換取領航猿施晉堯、陳冠全

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施晉堯從璞園到領航猿不斷進化，優異的身體條件及無球跑動能力，也是目前攻擊火力相當猛烈的中生代球員之一。除了擔綱領航猿本賽季的隊長，更是隊中倚賴的得分好手，於PLG元年2020-21賽季，個人連兩場轟下31分，並在此賽季獲得年度第一隊的肯定，今年依舊有穩定的火力輸出，加上場均3.1籃板、1.6抄截，攻守兩端上給予球隊貢獻，入選年度第二隊。
「澎澎」陳冠全於2014年SBL選秀中以榜眼之姿被金酒納入陣中，並與施晉堯從璞園到領航猿共當了六年隊友，並有多次入選中華隊的經歷，招牌「勾射」也讓他在充滿洋將的禁區中能夠生存，內外兼具的他能適時的提供外線火力，曾有單場轟進四計三分球，拿下18分，本賽季三分命中率達三成，鋼鐵人禁區再添戰力。另外，陳冠全近期也入選杭州亞運中華男籃培訓隊，目前正在參與集訓。
總經理高景炎對此交易案表示：「希望儀翔在休賽季努力復健治療的結果，能夠在新賽季展現，也祝福儀翔能夠繼續為台灣籃球帶來更多更好的表現。」
迎來兩名新戰將，高景炎也說：「阿堯跟澎澎過去在SBL都是打過冠軍戰的選手，是我們這樣年輕的球隊需要的經驗，也相當期待兩位的加入能夠帶領小將們成長，攻守兩段上展現影響力，幫助鋼鐵人更上一層。」