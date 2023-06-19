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PLG／重磅交易！鋼鐵人送走周儀翔　換取領航猿施晉堯、陳冠全

▲高雄鋼鐵人將周儀翔交易至領航猿，換回施晉堯和陳冠全。（圖／PLG提供）
▲高雄鋼鐵人將周儀翔交易至領航猿，換回施晉堯和陳冠全。（圖／PLG提供）

運動中心/綜合報導

P. LEAGUE+職籃聯盟冠軍賽落幕，今出現重大交易案，桃園璞園領航猿送出主力前鋒施晉堯、中鋒陳冠全以及2023年首輪第4順位選秀權，向高雄鋼鐵人交易前鋒周儀翔。

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周儀翔自2022年3月從CBA返台加盟鋼鐵人，該季僅出賽9場比賽，場均拿下12.5分、4.8籃板、3助攻，五場得分上雙。而上季更飽受膝傷困擾，下半季決定開刀，並接受復健治療。

施晉堯從璞園到領航猿不斷進化，優異的身體條件及無球跑動能力，也是目前攻擊火力相當猛烈的中生代球員之一。除了擔綱領航猿本賽季的隊長，更是隊中倚賴的得分好手，於PLG元年2020-21賽季，個人連兩場轟下31分，並在此賽季獲得年度第一隊的肯定，今年依舊有穩定的火力輸出，加上場均3.1籃板、1.6抄截，攻守兩端上給予球隊貢獻，入選年度第二隊。

「澎澎」陳冠全於2014年SBL選秀中以榜眼之姿被金酒納入陣中，並與施晉堯從璞園到領航猿共當了六年隊友，並有多次入選中華隊的經歷，招牌「勾射」也讓他在充滿洋將的禁區中能夠生存，內外兼具的他能適時的提供外線火力，曾有單場轟進四計三分球，拿下18分，本賽季三分命中率達三成，鋼鐵人禁區再添戰力。另外，陳冠全近期也入選杭州亞運中華男籃培訓隊，目前正在參與集訓。

總經理高景炎對此交易案表示：「希望儀翔在休賽季努力復健治療的結果，能夠在新賽季展現，也祝福儀翔能夠繼續為台灣籃球帶來更多更好的表現。」

迎來兩名新戰將，高景炎也說：「阿堯跟澎澎過去在SBL都是打過冠軍戰的選手，是我們這樣年輕的球隊需要的經驗，也相當期待兩位的加入能夠帶領小將們成長，攻守兩段上展現影響力，幫助鋼鐵人更上一層。」

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