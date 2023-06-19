《Final Fantasy XVI》將上市！解任務抽豪華禮　實體活動3地開跑

SQUARE ENIX旗下的《Final Fantasy》系列本傳最新作，PS5動作角色扮演遊戲《Final Fantasy XVI》將在6月22日上市，官方表示，在上市當天，也將同步於北中南三地舉辦PS5「上市慶祝實體活動」，並發起「召喚獸小卡收藏活動」，現場有遊戲試玩體驗區、拍照點，玩家透過指定經銷商預購或購買《Final Fantasy XVI》，也能搜集「召喚獸小卡」，並有機會獲得「濕婆立體模型」、4K智慧顯示器等豪華周邊和精美禮物。
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官方指出，《Final Fantasy XVI》上市慶祝活動將於6月22日起至6月25日在台北地下街第六廣場、台中三井Lalaport的Sony Canter、高雄Sony Store直營店同步舉辦，活動現場設置遊戲試玩體驗區、拍照區。希望邀請玩家一起到指定活動地點進入《FINAL FANTASY XVI》的幻想世界。
若無法到現場參與實體活動，玩家只要在指定經銷商預購或購買《FINAL FANTASY XVI》，可以在領貨時索取集卡冊，並參加《FINAL FANTASY XVI》「召喚獸小卡收藏活動」，完成各項任務即可獲得《FINAL FANTASY XVI》召喚獸小卡，共計8款等著玩家蒐集。
此外，集滿任3張《FINAL FANTASY XVI》召喚獸小卡，將集卡冊內頁拍照上傳至指定活動頁面並填寫抽獎資料，即可參加抽獎活動，每位玩家皆有一次抽獎資格，有機會贏得「FINAL FANTASY XVI Diorama Figure EIKON SHIVA」濕婆立體模型、「FINAL FANTASY XVI Bust EIKONS」召喚獸半身模型盲盒、Sony Bravia 4K 智慧顯示器，以及價值台幣3000元的多選一福利即享券等。