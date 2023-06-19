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邀柯文哲站台遭批「為所欲為」　游淑慧：只想逆轉獲勝

▲台北市議員游淑慧被國民黨提名參選台北市士林、大同區立委。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）
▲台北市議員游淑慧被國民黨提名參選台北市士林、大同區立委。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）

記者邱新博／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近來民調走高，國民黨參選人侯友宜落居第３，日前傳出國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱有意邀請柯文哲幫忙站台，引發黨內討論。對此國民黨立委李德維也批評「不是提名了就可以為所欲為」，游淑慧回應，「我只是想窮盡一切可能逆轉勝這一席」，只憑轉載的片面之詞就砲轟在前線的人，讓她「難過得想哭」。

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游淑慧、張斯綱接受網路節目專訪時被問及，是否會希望民眾黨在士林大同和士林北投不派人選立委，並請柯文哲來幫兩人站台？游淑慧毫不猶豫回答，「會啊」；張斯綱也表態OK，兩人異口同聲表示「我會主動邀請」。

主持人後續提問，雖朱立倫主張非綠大聯盟，但如果邀請柯文哲來站台，侯友宜又該如何？游淑慧坦言，大家原本都是侯友宜的小雞，但現在變成兩個人都邀請，在選舉策略上確實可能會有些效果出來，也可能拉抬到柯文哲的選情，所以希望黨中央去談。

對此李德維批評，國民黨有相關黨紀與規範，個別參選人要採取什麼做法，建議應跟台北市黨部好好聯絡，而不是以本身當選與否利益，反將國民黨利益拋在腦後 ，個別參選人應好好跟縣市黨部商量。此種個別行為不代表整體國民黨，這種在節目上類似即興發言、各自想法都予以尊重，但國民黨有自己規矩與規定，「並不是提名了你，就讓你為所欲為，國民黨還是有相關規定。」

游淑慧回應表示，她並不是不分區立委，也不是優勢選區，今年願意接受黨的徵召投入最困難的深綠選區，不是為了自己的利益、而是為了讓黨部北市布局更完整。

游淑慧說，「所以我不是如德維委員說的：為所欲為、只重視自己的利益；我只是想窮盡一切可能逆轉勝這一席。」她在節目中也特別提到，能不能邀請，什麼形式，應該黨對黨層級討論，一定會遵守黨部的規則。

游淑慧再表示，站在短兵相接的第一線，和站在後方支援的第二線，大家的視野和心情是不一樣的。如果沒有看完專訪，只憑轉載的片面之詞，就炮轟正在前方打仗的他們，「堅強如我，此刻也覺得難過想哭。」

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