邀柯文哲站台遭批「為所欲為」　游淑慧：只想逆轉獲勝

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主持人後續提問，雖朱立倫主張非綠大聯盟，但如果邀請柯文哲來站台，侯友宜又該如何？游淑慧坦言，大家原本都是侯友宜的小雞，但現在變成兩個人都邀請，在選舉策略上確實可能會有些效果出來，也可能拉抬到柯文哲的選情，所以希望黨中央去談。
對此李德維批評，國民黨有相關黨紀與規範，個別參選人要採取什麼做法，建議應跟台北市黨部好好聯絡，而不是以本身當選與否利益，反將國民黨利益拋在腦後 ，個別參選人應好好跟縣市黨部商量。此種個別行為不代表整體國民黨，這種在節目上類似即興發言、各自想法都予以尊重，但國民黨有自己規矩與規定，「並不是提名了你，就讓你為所欲為，國民黨還是有相關規定。」
游淑慧回應表示，她並不是不分區立委，也不是優勢選區，今年願意接受黨的徵召投入最困難的深綠選區，不是為了自己的利益、而是為了讓黨部北市布局更完整。
游淑慧說，「所以我不是如德維委員說的：為所欲為、只重視自己的利益；我只是想窮盡一切可能逆轉勝這一席。」她在節目中也特別提到，能不能邀請，什麼形式，應該黨對黨層級討論，一定會遵守黨部的規則。
游淑慧再表示，站在短兵相接的第一線，和站在後方支援的第二線，大家的視野和心情是不一樣的。如果沒有看完專訪，只憑轉載的片面之詞，就炮轟正在前方打仗的他們，「堅強如我，此刻也覺得難過想哭。」