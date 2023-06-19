快挖身分證！姓名同音「桂、花、凍」手搖飲買1送1 對中1、8也喝
手搖飲TEA TOP第一味迎接18週年慶，適逢6月端午連假即將開跑，6月22日至6月25日，姓名同「桂」、「花」、「凍」任1字，或同音「ㄍㄨㄟˋ」、「ㄏㄨㄚ」、「ㄉㄨㄥˋ」，或身份證／居留證有「1、8」兩個號碼，即可獲得桂花凍108、桂花凍蜜檸「買一送一」優惠。另外，大苑子攜手Red Bull能量飲品，打造聯名「Red Bull 能量小火龍」鮮果飲。
記者蕭涵云/綜合報導
TEA TOP招牌「桂花凍108」，在甘甜的108茶王裡咬得到Q彈桂花凍，清爽微甘又消暑；「桂花凍蜜檸」則一次享受蜂蜜、檸檬、桂花凍，三重交織的清涼美味。還打造18週年紀念款飲料杯，上面印有18位不同形象、年齡層的Q版人物，喝下好心情。
歡慶品牌18週年，並迎接6月端午連假，全台門市於6月22日至6月25日限4天，姓名同「桂」、「花」、「凍」任1字，或名字同音「ㄍㄨㄟˋ」、「ㄏㄨㄚ」、「ㄉㄨㄥˋ」，或身份證／居留證有「1、8」兩個號碼，即可獲得桂花凍108、桂花凍蜜檸「買一送一」優惠。提醒大家，每人限購三組，到店自取即可享有。
另外，大苑子長期合作彰化草生採收的火龍果，堅持友善栽培，以人工除草、降低農藥使用，帶有淡淡香水味且甜度高，已推出芒果加火龍果的仲夏戀習曲、火龍果翡翠、還有百變火龍冰沙等火龍果系列飲品。最新攜手Red Bull能量飲品，打造聯名「Red Bull 能量小火龍」鮮果飲，沁涼爽口、帶有微酸氣泡，玩出鮮果創意，搶在暑假前開賣。