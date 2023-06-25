AI大戰！超微蘇姿丰尬輝達黃仁勳　英特爾優勢又在哪？

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輝達股價日前大漲一波，市值站上1兆美元，成為第7家達到此里程碑的美國企業。輝達的AI GUP產品已推出A100、A800和H100，輝達執行長黃仁勳日前來台掀起旋風，也在台灣發表GH200 Grace Hopper超級晶片。而目前市場上供應AI使用的GPU，幾乎全都是出自輝達，其GPU市佔高達7成。
超微不讓輝達專美於前，日前在舊金山發表Instinct MI300系列，其中包含能夠加速處理生成式AI的加速器，其產品被命名為MI300X。MI300X電晶體數量高達1530億個，比今年1月在美國消費電子展（CES）揭露的MI300的1460億個更多。
超微執行長蘇姿丰形容這是MI300的「GPU（繪圖處理器）版本」，該產品預計會在今（2023）年第3季試產、第4季加速生產。她也補充，相比競爭對手，MI300X的記憶體是H100（輝達產品）的2.4倍，頻寬是H100的1.6倍，性能更加提升，可支援更大語言模型運算，被市場認為是在挑戰輝達在AI市場的主導地位。
蘇姿丰在會上表示，目前還處在AI生命週期非常早期的時候，並指出，資料中心AI加速器的整體潛在市場規模，會從現在的300億美元，到2027年將成長5倍來到超過1500億美元，讓市場充滿想像空間。
GPU被市場認為是AI時代下最被看好的應用，相較於輝達與超微著重在GPU（繪圖處理器），英特爾卻認為並非所有的場景都需要用到GPU。在價格、成本和效能的考量下，簡易的AI運用，CPU（中央處理器）仍扮演一定角色，因此英特爾持續融合AI功能於CPU，試圖在GPU為主流的AI晶片市場裡出奇制勝。
今年1月，英特爾就推出針對高速運算（HPC）、AI等應用的第四代伺服器CPU「Xeon」，且同樣具備了訓練AI模型的功能，但價格方面，相較如ChatGPT需要28936個GPU價格昂貴，一般企業可能用不到那麼多運算力超強大的產品，因此有分析師認為，英特爾的策略可能較為「實用」。