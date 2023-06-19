黃子佼16歲獲張小燕提攜出道！主持小巨人笑擁9座金鐘獎
縱橫演藝圈35年的主持小巨人黃子佼，從小就嚮往舞台，16歲就讀世新廣電科，因為熱愛表演，報名張小燕製作的華視「青春大對抗」（後改名為「TV新秀爭霸站」）節目，以幽默口才在比賽裡一路闖關，獲邀和卜學亮、劉爾金、宋少卿組成「帥哥綜藝團」，在資深長青樹小燕姊提攜下，囊括歷年來廣播、電視金鐘獎等9座獎項榮耀，雖然一度因分手小S在感情路上跌了一跤，但長年經營的良好形象，讓他重獲觀眾支持，如今爆出性騷事件，跌破眾人眼鏡。
記者江芷稜/綜合報導
黃子佼口才優秀，參與《青春大對抗》一路闖關成功，被邀請簽約成為固定班底，和偶像團體小虎隊一起擔任助理主持，開始嶄露頭角，而後在《綜藝萬花筒》、《超級星期天》擔任最佳綠葉，靠源源不絕的創意模仿創造出多爾袞、檳榔姊妹花等經典角色，2000年就以《超級星期天》首次獲得金鐘獎綜藝主持人殊榮。
對主持、音樂、潮流都有獨到看法，讓黃子佼橫跨潮流、廣播、電視圈，保有不錯評價，在演藝事業當紅時，卻因為和小S（徐熙娣）、曾寶儀爆發3角戀，沒有處理好分手，讓小S淚灑攝影棚，讓黃子佼在人生跌了一大跤，引發觀眾反彈，陷入人生低潮期，直到2015年雙方在《康熙來了》破冰，小S向他道歉，雙方終於宣告和解。
黃子佼主持功力深厚，對明星觀察細微，總在適當時機拋出梗，以幽默化解危機，兼顧逗樂觀眾與提供媒體所需，讓活動場合賓主盡歡，這幾年他更積極教育後輩，傳授經驗給LuLu、黃豪平等人，去年《婚禮歌手》獲得金鐘獎肯定，他豪邁送給徒弟LuLu一個昂貴愛馬仕包，獲得外界讚賞。感情路上歷經跌跌撞撞，去年和年齡差距19歲的孟耿如有情人終成眷屬，開心慶祝50歲大壽，更喜獲愛女「黃玉米」，人生剛跨過半百，即將邁向精彩下半場，沒想到會爆出性騷風波。
※【NOWnews 今日新聞
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