黃子佼認性騷擾道歉後失聯 恩師張小燕說話了：年輕過錯知錯必改
藝人黃子佼今（19）日被指控性騷擾，黃子佼隨即出面道歉，認了年輕不懂事，更抖出圈內許多藝人「都犯過錯」，引起軒然大波。他的恩師張小燕對此也做出回應，表示：「年輕過錯！知錯必改。」
記者陳雅蘭/綜合報導
黃子佼上午釋出3支影片，除了承認多年前性騷擾某位女性，更透露年輕時因家庭因素，有了揮之不去的陰影；接著提到演藝圈的大牌藝人們「也都犯過錯」，他承認看不過那些人做了「不對的事」如今安然無恙，「me too是不是只有針對某一種事情，可是我心中的me too陰影不是那個，是這個啊！可是為什麼他們都可以若無其事繼續紅下去」、「所以他們都沒有錯囉？他們都很棒？只是因為他們不是me too？我不管喔，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒有人管我去死。」
黃子佼道歉跟爆料完後失聯中，根據《壹蘋新聞網》報導，他的恩師張小燕對此表示：「年輕過錯！知錯必改，努力這麼久終於有妻有小，有工作，管好自己！努力使自己成為更好的人。」也證實黃子佼已被老婆孟耿如送去醫院。
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