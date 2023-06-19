長期腰痠背痛，按摩、貼貼布都沒用？　中醫針刀有解

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勞損長期不治療 恐變成頑固性疼痛台南市立醫院中醫部張維麟醫師表示，長期使用電腦時姿勢不良，或是搬運重物，都會使肌肉緊繃導致疼痛，在中醫則稱「勞損」。若肌肉長期發炎，患處就會滲出組織液試圖修復，但若反覆受傷癒合，就會出現沾黏、結疤甚至鈣化的情況，因為軟組織沾黏，形成頑固性疼痛。
小針刀治療解沾黏 這些人應謹慎評估長時間的惡性循環下，一般的治療方式很難鬆解沾黏，導致治療效果不彰，這時候就可以考慮使用小針刀治療。張維麟醫師說明，小針刀的針尖與一般針灸不同，為扁平狀的「刀刃」，又名「小扁針」。常用於慢性軟組織疾患和骨質增生症等，例如外力損傷或是慢性勞損引起的各部位的肌筋膜綜合症。小針刀利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和切開硬結，來疏通氣血減輕疼痛，往往能有明顯的效果。
但並非所有人都適合使用小針刀治療，例如凝血功能異常或是有蟹足腫體質者，以及高血壓、糖尿病、心血管疾病或是孕婦，在進行小針刀療法之前都需要醫師謹慎評估。
日常保養、復健莫輕忽 這樣做防復發針刀解開沾黏後仍需注意日常保養與復健，張維麟醫師提醒，如搭配疏經活血的內服藥，以及適度拉伸及熱敷疲勞的肌肉，或者用按摩推拿的手法來讓緊繃的肌肉放鬆；此外，多加休息也能讓損傷處完整修復，避免疾患復發的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58199
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