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長期腰痠背痛，按摩、貼貼布都沒用？　中醫針刀有解

長期腰痠背痛，按摩、貼貼布都沒用？　中醫針刀有解
長期腰痠背痛，按摩、貼貼布都沒用？　中醫針刀有解

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】41歲吳先生從事勞動工作，平時需要彎腰搬運重物，因此常有腰痠背痛的問題，貼痠痛藥布或是推拿按摩都難以緩解，因此決定尋求中醫治療。醫師認為這是因為長期勞動造成的腰背部肌肉慢性發炎，筋膜已有沾黏的情況，故採用針刀治療；第一次治療後，腰背痠痛緊繃的情況就改善一大半，經過三次療程後，疼痛感已減緩很多。目前經定期回診治療調理，疼痛已不再困擾他。

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勞損長期不治療　恐變成頑固性疼痛

台南市立醫院中醫部張維麟醫師表示，長期使用電腦時姿勢不良，或是搬運重物，都會使肌肉緊繃導致疼痛，在中醫則稱「勞損」。若肌肉長期發炎，患處就會滲出組織液試圖修復，但若反覆受傷癒合，就會出現沾黏、結疤甚至鈣化的情況，因為軟組織沾黏，形成頑固性疼痛。

小針刀治療解沾黏　這些人應謹慎評估

長時間的惡性循環下，一般的治療方式很難鬆解沾黏，導致治療效果不彰，這時候就可以考慮使用小針刀治療。張維麟醫師說明，小針刀的針尖與一般針灸不同，為扁平狀的「刀刃」，又名「小扁針」。常用於慢性軟組織疾患和骨質增生症等，例如外力損傷或是慢性勞損引起的各部位的肌筋膜綜合症。小針刀利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和切開硬結，來疏通氣血減輕疼痛，往往能有明顯的效果。

但並非所有人都適合使用小針刀治療，例如凝血功能異常或是有蟹足腫體質者，以及高血壓、糖尿病、心血管疾病或是孕婦，在進行小針刀療法之前都需要醫師謹慎評估。

日常保養、復健莫輕忽　這樣做防復發

針刀解開沾黏後仍需注意日常保養與復健，張維麟醫師提醒，如搭配疏經活血的內服藥，以及適度拉伸及熱敷疲勞的肌肉，或者用按摩推拿的手法來讓緊繃的肌肉放鬆；此外，多加休息也能讓損傷處完整修復，避免疾患復發的不二法門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58199

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