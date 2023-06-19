黃子佼「3段道歉影片」懶人包！爆13位藝人醜聞　道歉老婆孟耿如

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不過第一段影片的後半部內容，黃子佼接連爆出13位藝人的醜聞，並且在影片當中提到「我不管我就是要說，管你去死」，最後表示自己從認識太太孟耿如這9年來，自己已經改過自新，絕對沒有對不起太太，然而黃子佼也一在強調「Metoo不單單指的只有性騷擾，因為每個人的傷痕都有所不同」。
影片中第二段，黃子佼向自己的女兒以及太太道歉，感謝這幾年所有支持自己的人，表示自己已經改過自新，黃子佼說，人人都有秘密，隨即點名近日在性騷案件頻頻發聲的唐綺陽老師開砲「難道，唐老師沒有祕密嗎？」影片最後向大家說「請大家幫我照顧我想照顧的人」。
最終影片第三段，黃子佼說「自己活該，已經沒有機會再重來」，隨後直接自爆自己有圓形禿頭，每次出席活動都要戴髮片，掩飾的非常累，不滿的表示「難道那些煽風點火的人，自己都非常的坦蕩嗎？」而三段影片在曝光後，引爆極大的迴響，隨後約莫在1小時影片就遭到刪除，黃子佼臉書也關閉，隨後就驚傳黃子佼緊急送醫，最新情況還有待觀察。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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