宥勝情史出土「人設大翻車」　4段緋聞惹到黃子佼大怒

黃子佼「3段道歉影片」懶人包！爆13位藝人醜聞　道歉老婆孟耿如

▲黃子佼被女網友爆出強吻、拍裸照之情事，黃子佼發布影片承認，並且向妻子孟耿如道歉。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲黃子佼被女網友爆出強吻、拍裸照之情事，黃子佼發布影片承認，並且向妻子孟耿如道歉。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者張嘉哲/綜合報導

知名主持人黃子佼今（19）日遭到一名女網友爆料，表示被他強吻、拍裸照，黃子佼也在事後發布影片承認該名當事人就是自己，然而一連發出3段影片的他，不僅描述自己過往童年的回憶、向老婆孟耿如道歉以外，更是驚爆多位藝人的醜聞，不過影片也在幾小時後遭到刪除、黃子佼也已經關閉臉書，目前傳出因為情緒不穩定、身上多處受傷緊急送醫救治當中。

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而黃子佼發出的第一段內容當中，表示媽媽在自己10歲的時候跟其他男子有婚外情，甚至目睹媽媽與男子親熱的畫面，在他心中留下非常大的傷痕，表示自己後來也有涉略一些日本A片文化，會模仿片子的劇情，後面就做了一些很瞎的事情，以前覺得有快感，現在卻後悔莫及，對當事人感到非常抱歉。

不過第一段影片的後半部內容，黃子佼接連爆出13位藝人的醜聞，並且在影片當中提到「我不管我就是要說，管你去死」，最後表示自己從認識太太孟耿如這9年來，自己已經改過自新，絕對沒有對不起太太，然而黃子佼也一在強調「Metoo不單單指的只有性騷擾，因為每個人的傷痕都有所不同」。

▲黃子佼承認年輕時做過許多非法行為。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼承認年輕時做過許多非法行為。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
影片中第二段，黃子佼向自己的女兒以及太太道歉，感謝這幾年所有支持自己的人，表示自己已經改過自新，黃子佼說，人人都有秘密，隨即點名近日在性騷案件頻頻發聲的唐綺陽老師開砲「難道，唐老師沒有祕密嗎？」影片最後向大家說「請大家幫我照顧我想照顧的人」。

最終影片第三段，黃子佼說「自己活該，已經沒有機會再重來」，隨後直接自爆自己有圓形禿頭，每次出席活動都要戴髮片，掩飾的非常累，不滿的表示「難道那些煽風點火的人，自己都非常的坦蕩嗎？」而三段影片在曝光後，引爆極大的迴響，隨後約莫在1小時影片就遭到刪除，黃子佼臉書也關閉，隨後就驚傳黃子佼緊急送醫，最新情況還有待觀察。

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