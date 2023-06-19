新住民找工作困難重重　桃市新住民逾6萬5千人

新住民因婚姻來台生活在家中具多重角色，如家庭照顧者、負擔家庭生計者等，現實的經濟層面卻因新住民在語言、文化、學歷及信仰等限制就業類別，桃園市新住民家庭服務中心為拓展新住民就業視野，於今(112)年5月31日至6月2日連續4天辦理「新住民經濟支持」系列活動，帶著新住民到不同的工作職場，認識職場環境並親身體驗工作內容，如全聯福利中心收銀與商品上架體驗、觀摩母語教學支援工作、通譯人員工作等，藉由同為新住民且經驗豐富的母語教學支援人員、通譯人員，使新住民在活動中了解自身優勢及多元就業樣貌。
國際中心賴正琳／綜合報導
本次新住民經濟支持活動吸引許多有工作需求的新住民朋友們報名參與，有來自多哥共和國、美國、日本、緬甸等新住民朋友共同參與，本次活動過程中為提升新住民對活動學習及理解力，運用越南、印尼及英語通譯協助活動口譯工作，讓新住民朋友能更投入在活動中並及時提問。
來自位於西非多哥共和國的阿玹因自身不諳中文，雖在其母國從事警察工作，但在台灣就業受語言的限制，讓阿玹無法找到適合的工作，本次透過通譯人員協助阿玹在活動中學習，了解新住民在台灣就業的優勢，阿玹很感謝社會局舉辦這次活動，讓他感受到桃園市政府對新住民的關懷與重視，自己也更有信心能夠運用資源找到工作。
截至112年3月底，桃園市新住民人口已達6萬5,436人，為全國排名第4，桃園市政府社會局及桃園新住民家庭服務中心，持續投入對本市新住民及其家庭照顧，除發掘陷入困境的新住民提供及時協助，並透過辦理各項支持性方案、生活適應、通譯服務等，陪伴新住民及其家庭更能適應生活並創造友善多元的社會環境。