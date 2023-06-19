黃子佼招認性騷失聯送醫！謝和弦暖心喊話：請你好好活下去

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謝和弦事後在手腕上紋身一根黃紫色的香蕉，以刺青表達謝意，聽聞黃子佼受到打擊，他暖心安慰說：「佼哥沒事的，請你好好活下去，特別是當你不演了世界就變成新的了，你提拔那麼多人做了那麼多好事，雖然不能功過相抵，但是我們不會忘記，哈們」。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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