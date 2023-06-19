宥勝情史出土「人設大翻車」　4段緋聞惹到黃子佼大怒

黃子佼招認性騷失聯送醫！謝和弦暖心喊話：請你好好活下去

▲謝和弦曾因吸毒神志不清，向吳宗憲嗆聲挨告，當時黃子佼曾致電關心他。（圖／翻攝謝和弦IG）
▲謝和弦曾因吸毒神志不清，向吳宗憲嗆聲挨告，當時黃子佼曾致電關心他。（圖／翻攝謝和弦IG）

記者江芷稜/綜合報導

金鐘主持人黃子佼被爆料性騷網紅，他今（19）日開直播坦承此事，更表達對演藝圈許多不公平之事不滿，提及吳宗憲曾提告謝和弦，他認為謝和弦剛升格人父，綜藝天王此舉不妥。目前傳出黃子佼身體不適送醫急診，謝和弦發文感謝他為自己打抱不平，更向黃子佼喊話「沒事的，請你好好活下去」！

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▲謝和弦（左）2018年出席台東公益演唱會活動，主持人黃子佼（右）開玩笑說他最近常上版面。（圖／資料照）
黃子佼原定今日主持女星余曼曼的發片記者會，謝和弦擔任嘉賓，醜聞被揭發後，黃傳出身體不適送醫急診，取消主持記者會，謝受訪時表示，當年他爆發躁鬱症，因吸大麻導致神志混亂的時候，黃子佼常打電話關心，是演藝圈裡少數關心他的人，讓他感受到溫暖，認為黃子佼是恩人。

▲謝和弦為感謝黃子佼的關心，在手腕刺下一根黃紫色的香蕉。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦為感謝黃子佼的關心，在手腕刺下一根黃紫色的香蕉。（圖／翻攝謝和弦臉書）
謝和弦事後在手腕上紋身一根黃紫色的香蕉，以刺青表達謝意，聽聞黃子佼受到打擊，他暖心安慰說：「佼哥沒事的，請你好好活下去，特別是當你不演了世界就變成新的了，你提拔那麼多人做了那麼多好事，雖然不能功過相抵，但是我們不會忘記，哈們」。

▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
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