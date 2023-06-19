高市查獲4醫師違規用苯巴比妥　遭勒令停業並罰鍰

防堵登革熱疫情擴散　高市府籲民眾配合政府防疫措施

▲高雄市為防堵登革熱疫情，特別在北高雄6區設立防火牆，市府副秘書長陳盈秀今天也率市府防疫團隊至興達港漁夫市集巡檢埠漁船登革熱防治。（圖／高市府提供）
▲高雄市為防堵登革熱疫情，特別在北高雄6區設立防火牆，市府副秘書長陳盈秀今天也率市府防疫團隊至興達港漁夫市集巡檢埠漁船登革熱防治。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

台南仁德區近日發生登革熱本土群聚疫情，鑑於高雄與台南為一日生活圈，人口往返頻繁，高雄市為防堵疫情，特別在北高雄6區設立防火牆，高市府副秘書長陳盈秀今(19)日率市府防疫團隊至興達港漁夫市集巡檢埠漁船登革熱防治外，並呼籲市民朋友主動落實巡倒清刷，也要求防疫團隊加強清消以及民眾自主防疫。

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▲高市府為防堵登革熱疫情除在岡山成立北高雄前進指揮中心，也聯合茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山、路竹等6個行政區級指揮中心，跨局處構築疫情防火牆。（圖／高市府提供）
▲高市府為防堵登革熱疫情除在岡山成立北高雄前進指揮中心，也聯合茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山、路竹等6個行政區級指揮中心，跨局處構築疫情防火牆。（圖／高市府提供）
台南登革熱本土群聚疫情擴散，截至18日已有14例。鑑於高雄與台南是一日生活圈，高市府於15日在岡山成立北高雄前進指揮中心，聯合茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山、路竹等6個行政區級指揮中心，跨局處構築疫情防火牆。並加強高風險場域，如髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等孳生源巡查、病媒蚊監控、噴藥消毒及環境大掃蕩、社區動員及衛教宣導、社區民眾健康監測。

▲為防堵登革熱疫情高市府也要求防疫團隊加強清消以及民眾自主防疫。（圖／高市府提供）
▲為防堵登革熱疫情高市府也要求防疫團隊加強清消以及民眾自主防疫。（圖／高市府提供）
陳盈秀呼籲各級醫療院所提高通報警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），是否有出國史及台南旅遊史，並使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

衛生局並針對近期北高雄防治措施提出包括社區環境整頓；加強基層診所通報警覺度，高雄市共521間的登革熱快篩醫療院所提供公費快篩試劑；以及端午4天連假民眾南來北往以及出國旅遊，需持續防疫等三大重點。

衛生局也提醒民眾前往登革熱高風險地區，盡量穿上長袖、長褲，並且噴灑政府許可合格的防蚊液。期透過多元防治，請民眾積極配合政府防疫措施，防範登革熱入侵高雄市。

根據高市府統計，截至17日，6區累計清除容器3065個、積水容器1678個、列管空屋、空地、積水地下室共135處，強化通報訪視診所67家，21個市場掛高效能捕蚊燈持續進行病媒監控。

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