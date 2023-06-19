防堵登革熱疫情擴散　高市府籲民眾配合政府防疫措施

台南仁德區近日發生登革熱本土群聚疫情，鑑於高雄與台南為一日生活圈，人口往返頻繁，高雄市為防堵疫情，特別在北高雄6區設立防火牆，高市府副秘書長陳盈秀今(19)日率市府防疫團隊至興達港漁夫市集巡檢埠漁船登革熱防治外，並呼籲市民朋友主動落實巡倒清刷，也要求防疫團隊加強清消以及民眾自主防疫。
記者郭凱杰／高雄報導
台南登革熱本土群聚疫情擴散，截至18日已有14例。鑑於高雄與台南是一日生活圈，高市府於15日在岡山成立北高雄前進指揮中心，聯合茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山、路竹等6個行政區級指揮中心，跨局處構築疫情防火牆。並加強高風險場域，如髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等孳生源巡查、病媒蚊監控、噴藥消毒及環境大掃蕩、社區動員及衛教宣導、社區民眾健康監測。
陳盈秀呼籲各級醫療院所提高通報警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），是否有出國史及台南旅遊史，並使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。
衛生局並針對近期北高雄防治措施提出包括社區環境整頓；加強基層診所通報警覺度，高雄市共521間的登革熱快篩醫療院所提供公費快篩試劑；以及端午4天連假民眾南來北往以及出國旅遊，需持續防疫等三大重點。
衛生局也提醒民眾前往登革熱高風險地區，盡量穿上長袖、長褲，並且噴灑政府許可合格的防蚊液。期透過多元防治，請民眾積極配合政府防疫措施，防範登革熱入侵高雄市。
根據高市府統計，截至17日，6區累計清除容器3065個、積水容器1678個、列管空屋、空地、積水地下室共135處，強化通報訪視診所67家，21個市場掛高效能捕蚊燈持續進行病媒監控。