中國狼師摧殘身障弱勢女　假面慈善人設崩塌

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事發的博愛特殊教育學校成立於2013年，標榜照顧肢體殘缺，關懷輕度智障青少年及康復訓練，劉愛業是唯一法定代表人。
建校之初，劉愛業自掏腰包辦學，以致2014年逾人民幣（下同）200萬（約新台幣860萬元）積蓄見底，靠著種香菇、土豆、靈芝等維持學校運作，被譽為「為500個殘疾孩子遮風擋雨的『劉爸爸』」。
不過自幼患先天性眼疾的陳思思（化名）入學後才發現，這所看似被愛包圍的學校實情並非如此，不僅餐廳伙食差，老師常常對殘疾學生暴力相向，甚至包括她在內的同學常常被劉愛業叫進辦公室為所欲為。
而狼師劉愛業這回東窗事發，因陳思思被襲胸步出校長辦公室，躲在陰涼處以免因緊張出汗，毀掉劉愛業留在她身上的指紋，經刑事鑑定，果然在陳思思內衣取得劉愛業、陳思思的DNA分型，以致狼師難狡辯犯行。
又因警察辦案偵訊，陳思思突然淚崩吐露埋藏在心裡多年的不堪秘密：「這是她第一次說出自己被強姦。」遇害當時，她距離年滿14歲還差1個月，就經歷了比襲胸更可怕的惡夢。
而根據一審刑事判決書，慘遭劉愛業辣手摧花的還有周曉若（化名）和張陽陽（化名），周、張兩女都是智障，後者情況更糟甚至口齒不清。
37歲患有智力障礙的學生曾志（化名）透露，他在音樂教室上課，曾聽到隔壁的校長辦公室傳來周曉若的哭喊聲，但和所有人一樣，他也不知道牆的另一邊到底怎麼了。
儘管被害人言之鑿鑿，劉愛業卻只被判有期徒刑3年半，以及不得再從事任何密切接觸未成年人的職業，又因強姦的指控缺乏人證與物證，法官拒絕以強姦、強制猥褻等數罪併罰。
如今學校以放暑假的名義解散全校學生，但學校拉下鐵門後，大多數學生沒有去處，成天待在家裡無所事事。
這所特殊教育學校的校地目前轉租給一家工廠，曾經的女生宿舍被夷平，校園裡遍地瓦礫、雜草叢生，但公開訊息顯示，博愛特校處於「正常」的登記狀態，儘管早在2019年6月30日，登記證書已逾期。
隨縣教育局行政審批科負責人告訴新京報，經調查，該校存在辦學不規範的情況，已被吊銷辦學許可證。
針對博愛特校學生的就學與安頓，這位負責人回應稱，隨縣還有一所公辦特殊教育學校「隨縣特校」，滿足入學條件的學生可以聯繫教育局轉學。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120619