接見波蘭眾議院訪團　蔡英文：一起面對威權主義擴張的挑戰

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蔡英文指出，過去幾年來，台灣和波蘭在經濟、教育、科技等領域，展開許多重要的合作計畫。尤其，在全球疫苗短缺的時候，波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣。這樣珍貴的友誼，讓台灣人民都深受感動。
蔡英文表示，波蘭也積極支持台灣參與國際事務。去年7月，波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會以及衛生委員會召開聯席會議，無異議通過支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）。今年4月，「波台國會小組」93位跨黨派參、眾議員也發表聯合聲明，支持台灣的國際參與。同樣在4月，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在訪問美國期間，公開支持台海的和平穩定。她要代表所有台灣人民，感謝波蘭對台灣的重視和友誼。
蔡英文強調，這幾年來，台灣和波蘭不只共同對抗疫情，在去年烏俄戰爭爆發之後，也一起面對威權主義擴張的挑戰，協助波蘭境內的烏克蘭難民。未來台灣會持續和波蘭及周邊國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。也期待台灣和波蘭在各領域不斷深化夥伴關係。
蔡英文表示，訪團此次來訪，將參訪新竹科學園區，相信對於拓展雙方在科技方面的合作，會有很大的幫助。本周四就是台灣的端午節，訪賓也將前往觀賞龍舟比賽，希望大家透過豐富的行程，更加認識台灣，也歡迎常常來訪，並祝福訪問圓滿順利。
芭菟煦致詞時表示，她很高興來到台灣。對訪團而言，台灣是個非常重要的合作夥伴。她也逐一向總統介紹訪團來自各領域的跨黨派國會議員。
芭菟煦表示，台灣與波蘭關係良好，波蘭位處東中歐地區，在經濟方面的潛力非常大，未來若能建立台波之間直航的連結，相信會是非常好的機會，也有助於深化雙方關係。她也感謝台灣對烏克蘭難民提供許多援助與支持，並對俄羅斯實施制裁。
針對經濟議題，芭菟煦表示，波蘭對於台灣半導體特別感到興趣，希望雙方的合作不僅限於投資，也能在研發、技術移轉，或是人才培訓等方面有所交流。除此之外，波蘭的氫能也是非常值得拓展合作的領域，波蘭的氫能是歐洲氫能產量第三大國，相當具有潛力。
芭菟煦希望雙方能加強在農業方面的合作。另外，在教育方面，波蘭有大量來自台灣的留學生，這是非常好的情況，期盼未來也能持續發展台波教育間的合作，進一步提升兩國的關係。