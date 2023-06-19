影音／孟耿如現身痛哭！承諾與黃子佼「一起面對彌補曾經犯的錯」

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佼佼跟另一半孟耿如、自己所愛及愛他的人道歉，認為辜負了很多人的信任和期待，透露近日自己坐立難安，知道遲早事情會被爆出來，萬念俱灰地說：「老婆，為什這輩子還會遇見妳，沒遇見妳就算了...」
孟耿如聲明
我是耿如，很遺憾今天早上的事件。
佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。
謝謝大家的關心，目前佼還在檢查當中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆...
我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。
黃子佼
綽號：佼佼、佼哥
51歲，牡羊座
經歷：1988年報名華視《青春大對抗》衛冕出道，1994年加入綜藝節目《超級星期天》，主持8年，代表作還有《快樂星期天》、《佼個朋友吧》、《百萬大明星》、《婚禮歌手》等，入行34年榮獲11座金鐘獎獎項，2019年統計，黃子佼的個人演藝年收入達4500萬元新台幣以上
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手，與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚，育有一女
爭議：2023年6月19日拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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