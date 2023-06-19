黃子佼遭控性騷擾緊急送醫！昔主持搭檔天心「難以想像」嘆：保重
演藝圈性騷擾風暴延燒，黃子佼今日也受到Me too指控，身體多處傷口，被老婆孟耿如送醫，曾與黃子佼主持金曲獎的天心，今（19）日出席《最佳利益3—最終利益》記者會，表示：「很難想像、還在消化。」對於黃子佼送醫的消息也回應：「有點緊張，保重！」
記者羅凌筠/台北報導
戲劇圈的明星人設翻車，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》宣布換角許傑輝，開出封殺第一槍。同劇演員邱凱偉（Darren）透露《婆婆2》5月開鏡，劇組至今還沒有復拍的消息，他坦言心情「其實滿沉重的」。
禾浩辰入行多年，以往拍攝作品也難免有親密橋段，他透露自保方法：「劇組現場會有親密指導老師，會先讓我們進行認識身體的儀式，有真的專業親密指導老師在現場，對男女比較有保障。」陳庭妮也表示：「每一個人都應該被尊重身體自主權，跟性別沒有關係，大家都要保護自己。」
※【NOWnews 今日新聞
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