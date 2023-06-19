張小燕證實黃子佼送醫「身體有傷口」　經紀人：耿如不會逃避

黃子佼遭控性騷擾緊急送醫！昔主持搭檔天心「難以想像」嘆：保重

▲天心盼黃子佼保重。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲天心盼黃子佼保重。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）

記者羅凌筠/台北報導

演藝圈性騷擾風暴延燒，黃子佼今日也受到Me too指控，身體多處傷口，被老婆孟耿如送醫，曾與黃子佼主持金曲獎的天心，今（19）日出席《最佳利益3—最終利益》記者會，表示：「很難想像、還在消化。」對於黃子佼送醫的消息也回應：「有點緊張，保重！」

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▲邱凱偉表示《我的婆婆怎麼那麼可愛2》暫不復拍。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲邱凱偉表示《我的婆婆怎麼那麼可愛2》暫不復拍。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
戲劇圈的明星人設翻車，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》宣布換角許傑輝，開出封殺第一槍。同劇演員邱凱偉（Darren）透露《婆婆2》5月開鏡，劇組至今還沒有復拍的消息，他坦言心情「其實滿沉重的」。

▲左起《最佳利益3》演員禾浩辰、天心、陳庭妮、邱凱偉齊力造勢。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲左起《最佳利益3》演員禾浩辰、天心、陳庭妮、邱凱偉齊力造勢。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
禾浩辰入行多年，以往拍攝作品也難免有親密橋段，他透露自保方法：「劇組現場會有親密指導老師，會先讓我們進行認識身體的儀式，有真的專業親密指導老師在現場，對男女比較有保障。」陳庭妮也表示：「每一個人都應該被尊重身體自主權，跟性別沒有關係，大家都要保護自己。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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