黃子佼遭爆「強吻17歲少女拍裸照」！衛福部：應立案調查

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根據《Ettoday新聞雲》報導，目前台灣已修法通過《性影像雙法》，提高相關刑責，不過該事件是在過去犯案，時間點也須釐清；對此，張秀鴛表示，如若細節屬實，是否為強制猥褻，則是需要由檢警認定，若相關訊息也屬實，則是非告訴乃論，加上對方當時未成年，司法檢察機關的檢警知悉就要著手立案調查，至於是否過了告訴期等問題，都需要逐步調查釐清。
而拍攝裸照的飯店位於台中，對此，台中地檢署表示，目前尚無接獲報案，若查有違法事證，將會依法偵辦。若依照PO文者內容，黃子佼恐觸犯兒童及少年性剝削防制條例，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。不過因尚待相關事證，也並未進入偵查，仍須依照實際情況判斷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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