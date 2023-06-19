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黃子佼遭爆「強吻17歲少女拍裸照」！衛福部：應立案調查

▲台灣性騷擾事件持續延燒，知名主持人黃子佼也翻車，遭爆出涉嫌對一名17歲少女「強吻」和「拍裸照」；針對拍攝裸照一事，衛福部保護司司長張秀鴛今（19）日說明，事件曝光後，如若細節屬實，則屬於強制猥褻，檢警可以著手立案調查。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲台灣性騷擾事件持續延燒，知名主持人黃子佼也翻車，遭爆出涉嫌對一名17歲少女「強吻」和「拍裸照」；針對拍攝裸照一事，衛福部保護司司長張秀鴛今（19）日說明，事件曝光後，如若細節屬實，則屬於強制猥褻，檢警可以著手立案調查。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者孫唯容／綜合報導

台灣性騷擾事件持續延燒，知名主持人黃子佼也翻車，遭爆出涉嫌對一名17歲少女「強吻」和「拍裸照」；針對拍攝裸照一事，衛福部保護司司長張秀鴛今（19）日說明，事件曝光後，如若細節屬實，則屬於強制猥褻，檢警可以著手立案調查，不過仍需要釐清事發時間點和當時的法規；而根據受害者發文內容，當年事發地位在台中，對此，台中地檢署則回應，尚未接獲報案，如有犯罪情事及相關事證，若查證屬實黃子佼恐觸犯「兒少性剝削」，將會依法偵辦。

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黃子佼遭指控，在一名女性17歲時，在車上強吻對方，並邀約對方到長榮桂館酒店的房間，以要拍藝術照為由，要求女子脫掉上衣拍照，而當女子感受到不舒服留下眼淚時，黃子佼還說「你流淚的時候也很美」。

根據《Ettoday新聞雲》報導，目前台灣已修法通過《性影像雙法》，提高相關刑責，不過該事件是在過去犯案，時間點也須釐清；對此，張秀鴛表示，如若細節屬實，是否為強制猥褻，則是需要由檢警認定，若相關訊息也屬實，則是非告訴乃論，加上對方當時未成年，司法檢察機關的檢警知悉就要著手立案調查，至於是否過了告訴期等問題，都需要逐步調查釐清。

▲趙建銘內線交易案判刑定讞，今（25）日提前一天去台中地檢署報到入獄。（圖／翻攝googlemap）
▲台中地檢署表示，目前尚無接獲報案，若查有違法事證，將會依法偵辦。（圖／翻攝googlemap）
而拍攝裸照的飯店位於台中，對此，台中地檢署表示，目前尚無接獲報案，若查有違法事證，將會依法偵辦。若依照PO文者內容，黃子佼恐觸犯兒童及少年性剝削防制條例，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。不過因尚待相關事證，也並未進入偵查，仍須依照實際情況判斷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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