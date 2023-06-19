好客迎端午　客家粄粽、花布香包、粽夏市集齊飄香

端午節將近，高市府客委會與民眾提前共度佳節，18日於鳳山婦幼青少年活動中心舉辦「好客迎端午‧包粽齊飄香」活動，客家事務委員會主委楊瑞霞到場與民眾同樂，活動規劃了傳統的客家粄粽製作、客家花布香包體驗、創意紙傘彩繪等，還有小朋友最喜歡的氣球、魔術表演，以及「粽夏市集」展售客庄及高雄在地特色物產，其中方舟庇護商店、湖畔咖啡屋2家庇護工場販售庇護員工全心投入研發的飲料及端午養生粽等商品，現場民眾也熱情支持採購。
記者陳美嘉／高雄報導
主委楊瑞霞表示，鳳山客家人口有7萬2,100人，是高雄市最多客家人的行政區，端午佳節即將到來，特別在鳳山舉辦「好客迎端午‧包粽齊飄香」活動，希望能藉此擾動社區，凝聚鳳山客家鄉親的情誼，讓不同的族群認識客家文化。位於黃埔新村的鳳山客家文創中心即將於8月完工，未來除開辦客家文學、語言、技藝、文創課程外，亦為文創商品展售及客家工藝體驗場域，不分族群開放使用，期盼打造族群共融共享的都會客家服務據點。
因應端午節慶，高市府客委會特別邀請講師教民眾製作傳統的客家粄粽，裡面包的是客家特有的蘿蔔乾、蝦米、油蔥酥、絞肉等配料，鹹香的內餡搭配外皮軟Q的口感，會讓人一口接著一口。客家花布香包體驗活動也相當受到民眾喜愛，小巧的花布香包十分有客家味也很有端午過節氣氛。吸引百位親子報名的創意紙傘彩繪，一把把空白傘面的小紙傘，在大、小朋友攜手合作發揮創意後，都變成繽紛又有特色的藝術創作，在DIY的過程中，民眾還可以學習端午節相關客語詞彙及簡單的生活常用客語。
高市府客委會表示，未來將持續努力，舉辦更多元豐富的客家文化與親子體驗活動，也鼓勵民眾共下來學客語、參與認證考試，讓客語在都會發聲，讓客家文化在各地流傳。