豬隻被甩飛！北海道貨車疑越線撞巴士釀5死　乘客：煞車的很突然

我是廣告 請繼續往下閱讀
北海道文化放送（UHB）取得事發巴士後方車輛上的行車紀錄器影像，從中可以看到事發當時，對象貨車在跨越中央分隔線後與巴士對撞，撞擊位置正好是巴士駕駛那側的，貨車撞上巴士後車體側移，車上載運的豬隻也因撞擊力被甩落到路面上。
坐在巴士後方的一名乘客表示，事發當時感受得到煞車踩得非常急，「我還因此撞到前方座位的扶手，應該是那時候撞到頭。」
當地警方表示，這起事件導致17人送醫，包括兩車駕駛及巴士上3名乘客共5人宣告不治，另有12人分別受到輕重傷。傷者已透過救護車和直升機，送到八雲町與函館的醫院接受治療。
日媒報導指出，3名巴士乘客當時在車上的位置正好位於駕駛後方。巴士公司表示，這輛巴士是今天上午7時50分從札幌出發前往函館的「高速函館號」，在行經八雲町的野田生地區時疑遭對向貨車跨越中央分隔線撞擊。
另外貨車則為養豬場所有，當時準備將30頭豬，從養殖場送往食品加工廠。養豬場Clean Fram（クリーンファーム）道南事業所長笹谷諭貴規向大眾道歉後表示，貨車司機平常非常認真，開車時也十分小心，工作態度上沒有特別的問題。
由於意外發生地點是筆直的單線雙向車道，警方將在19日下午封鎖事發現場，禁止該國道通行，以詳細調查意外發生原因，確認大型卡車是否有跨越車線等狀況。