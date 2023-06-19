快訊／雨區擴大！5縣市齊發「大雨特報」　雨彈一路轟到晚上

黃子佼兒時目睹母外遇傷害有多大？精神醫曝最惡影響：淪性犯罪者

▲黃子佼今自拍影片認錯，也自揭兒時目睹媽媽外遇現場，致他觀念偏差。精神科醫師楊聰財說，有特殊性癖患者兒時有目睹媽媽外遇，導致他壓力大就想脫人絲襪。（圖／翻攝黃子佼臉書）
▲黃子佼今自拍影片認錯，也自揭兒時目睹媽媽外遇現場，致他觀念偏差。精神科醫師楊聰財說，有特殊性癖患者兒時有目睹媽媽外遇，導致他壓力大就想脫人絲襪。（圖／翻攝黃子佼臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣MeToo風暴延燒，「三金主持人」黃子佼今（19）天自拍影片認錯，也自揭兒時目睹媽媽外遇現場等經歷，導致他長大後自認「有點變態」。究竟親眼直擊媽媽外遇現場，對孩童的影響有多大？精神科醫師楊聰財說，曾收治一名有相同童年遭遇的「特殊性癖患者」，只要壓力大就想脫、觸摸穿絲襪的人，因為他曾目睹媽媽出軌現場，就是被外遇對象指定穿絲襪「滾床單」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊聰財醫師告訴《NOWnews今日新聞》說，從心性發展史來看，幼童在3歲時就會對跟「性」有關的一切事情，產生強烈的興趣與好奇，「為什麼男生有雞雞？」、「為什麼媽媽有胸部」，在孩童的成長過程中，爸媽一切行為潛移默化影響，他們就像海綿一樣，沒有過濾全部接收，並成為生活中的一個記憶，包括影響他們對性的判斷、物化、鄙視，甚至是過度追求。

特殊性癖症患者因兒時目睹媽媽穿絲襪和外遇對象做色色的事，致他長大後壓力大就想摸穿絲襪的人。（示意圖／NOWnews資料照）
特殊性癖症患者因兒時目睹媽媽穿絲襪和外遇對象做色色的事，致他長大後壓力大就想摸穿絲襪的人。（示意圖／NOWnews資料照）
「我有個特殊性癖症患者，童年也有目睹媽媽外遇的經歷。」楊聰財分享，曾收治一名司法轉介強制就醫的患者，只要他感到壓力大時，就會想脫下別人的絲襪，跑到公車等擁擠的地方，故意趁機觸摸穿絲襪的人。

他對絲襪的執著，源自於兒時媽媽總把他帶出去與男友一起約會，當「擋箭牌」，而那時媽媽的男友都會要求她穿絲襪「滾床單」，絲襪與色色的事自此在他心中產生連結。

楊聰財說，該名患者後續接受認知行為治療，了解自己的心性發展史，理解現在的狀況是源自早年經歷，再養成新的好習慣，避免做出違法及騷擾的舉動，同時也要養成對相關法律的了解，懂得如何與異性互動，經過2年治療後已經沒有再犯。

▲若自覺想當公車癡漢，或是有其他心理偏差的想法時，也應勇敢就醫尋求協助。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲若自覺想當公車癡漢，或是有其他心理偏差的想法時，也應勇敢就醫尋求協助。（示意圖／記者徐銘穗攝）
行為偏差的孩子有徵兆可提早發現嗎？楊聰財指出，性教育是一輩子的事情，如果家長發現孩子出現喜歡碰觸他人性器官、喜歡偷窺他人隱私，及過度沉迷色色的影片時，應適當求助身心科醫療團隊評估分析，如發現有情緒障礙也可及早治療。若長大後，發現自己有類似心理偏差的想法時，也應勇敢就醫尋求協助。

父母要如何避免造成孩子心理創傷？楊聰財提醒，家庭是最小的社會單位，爸媽的一切行為會讓孩子有樣學樣，應避免在孩子面前說髒話、言語與肢體暴力、不當性行為等，同時爸媽常忍不住罵小孩，也可能會讓他們心理受創。

楊聰財說，人性都喜歡被肯定，建議爸媽對小孩改採「三明治溝通法」，肯定、提醒與鼓勵，這樣才能達到有效溝通，若是一昧地指責，沒點出問題的重點，孩子可能根本沒聽懂，甚至會留下陰影。

📌爸媽不可以在孩子面前做的事
潛在暴力傾向：言語與肢體暴力、家暴、亂砸物品
復刻不良行為：罵髒話、抽菸、飲酒、吸毒
性觀念現偏差：不當性行為、性騷他人、看成人影片

▲楊聰財表示，雙相情緒障礙就是所謂的「躁鬱症」，根據統計，終生盛行率是百分之一，並好發於20多歲的年輕族群。（圖／楊聰財醫師提供）
▲楊聰財指出，性教育是一輩子的事情，如果家長發現孩子出現喜歡碰觸他人性器官、喜歡偷窺他人隱私，及過度沉迷色色的影片時，應適當求助身心科醫療團隊評估分析。（圖／楊聰財醫師提供）

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

黃子佼自揭心理創傷！10歲目睹媽媽外遇、看片「做了很瞎的事」

黃子佼「3段道歉影片」懶人包！爆13位藝人醜聞　道歉老婆孟耿如

影音／孟耿如現身痛哭！承諾與黃子佼「一起面對彌補曾經犯的錯」

黃子佼道歉影片「流彈掃射」！19大驚句噴發：大家都死好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀