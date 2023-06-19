黃子佼兒時目睹母外遇傷害有多大？精神醫曝最惡影響：淪性犯罪者

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「我有個特殊性癖症患者，童年也有目睹媽媽外遇的經歷。」楊聰財分享，曾收治一名司法轉介強制就醫的患者，只要他感到壓力大時，就會想脫下別人的絲襪，跑到公車等擁擠的地方，故意趁機觸摸穿絲襪的人。
他對絲襪的執著，源自於兒時媽媽總把他帶出去與男友一起約會，當「擋箭牌」，而那時媽媽的男友都會要求她穿絲襪「滾床單」，絲襪與色色的事自此在他心中產生連結。
楊聰財說，該名患者後續接受認知行為治療，了解自己的心性發展史，理解現在的狀況是源自早年經歷，再養成新的好習慣，避免做出違法及騷擾的舉動，同時也要養成對相關法律的了解，懂得如何與異性互動，經過2年治療後已經沒有再犯。
行為偏差的孩子有徵兆可提早發現嗎？楊聰財指出，性教育是一輩子的事情，如果家長發現孩子出現喜歡碰觸他人性器官、喜歡偷窺他人隱私，及過度沉迷色色的影片時，應適當求助身心科醫療團隊評估分析，如發現有情緒障礙也可及早治療。若長大後，發現自己有類似心理偏差的想法時，也應勇敢就醫尋求協助。
父母要如何避免造成孩子心理創傷？楊聰財提醒，家庭是最小的社會單位，爸媽的一切行為會讓孩子有樣學樣，應避免在孩子面前說髒話、言語與肢體暴力、不當性行為等，同時爸媽常忍不住罵小孩，也可能會讓他們心理受創。
楊聰財說，人性都喜歡被肯定，建議爸媽對小孩改採「三明治溝通法」，肯定、提醒與鼓勵，這樣才能達到有效溝通，若是一昧地指責，沒點出問題的重點，孩子可能根本沒聽懂，甚至會留下陰影。
📌爸媽不可以在孩子面前做的事
潛在暴力傾向：言語與肢體暴力、家暴、亂砸物品
復刻不良行為：罵髒話、抽菸、飲酒、吸毒
性觀念現偏差：不當性行為、性騷他人、看成人影片
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