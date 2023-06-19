接見義大利訪團　蔡英文：持續深化關係、共同打造民主供應鏈

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蔡英文說，這是副議長錢益友首次以副議長身分率團來訪，也非常歡迎參議員慕雷莉（Elena Murelli）伉儷，一起來深入認識台灣。
蔡英文提到，台灣和義大利在許多領域都有密切合作，是彼此非常重要的夥伴。上個月義大利北部發生近年最嚴重的洪災，台灣非常關心災情，也表達誠摯的慰問。
蔡英文期待，台灣和義大利持續深化夥伴關係。在今年4月台灣已宣布今年即將在米蘭開設辦事處。目前也繼續有台商宣布在義大利擴大投資、進行設廠。台灣、義大利及歐盟，在半導體及高科技產業方面，有許多不同優勢，希望未來繼續深化合作，共同打造具有韌性的民主供應鏈。
蔡英文也感謝義大利對台灣的支持。義大利國會去年三度通過友台決議案，強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與。義大利外交部長塔尼亞（Antonio Tajani）多次重申支持台海維持現狀，義大利也派遣軍艦，用行動確保印太地區的穩定和平。
蔡英文指出，副議長錢益友上次來台訪問時曾表示，「民主和自由不能打折，也不能被出賣」，她非常認同。期待未來能和義大利及更多民主夥伴，共同守護區域的穩定及繁榮。
蔡英文說，訪賓前幾天已經走訪新竹、宜蘭和台南，希望他們回國後，能夠多多分享在台灣的所見所聞。去年台灣和米蘭之間的航線已經開航，互相往來更加便利。歡迎更多義大利朋友來台觀光，也期待訪賓們常常來訪。一起持續努力，增進台灣和義大利的交流。
副議長錢益友致詞表示，感謝外交部安排訪團與台灣相關政府機關的會談，讓他們在政治與經濟上有更多交流。這次是他第3度訪問台灣，很高興看見台灣其實還有更多地方值得繼續發掘，他也計畫未來再度訪問。
錢益友指出，台灣與義大利相互友好，兩國之間存在非常重要的合作關係，希望這份合作關係不僅止於經濟，也應該在文化及某程度的政治關係上。他也感謝義大利經濟貿易及文化推廣辦事處的努力，讓義大利企業得以認識台灣，與台灣企業互相交流；並感謝駐義大利台北代表處不遺餘力的工作，促進義大利與台灣之間的關係。
錢益友提到，他也認同台灣在米蘭開設辦事處是重要的一步，米蘭是義大利的經濟首都，尤其台北與米蘭之間的直航，也打開兩國之間更多的交流機會，包括經濟及觀光的交流。
錢益友說，台灣是一個民主國家，對於義大利而言，民主國家代表是可以平等對談的友人，他也看見台灣政府在國內及國際上的努力，不只得到義大利外交部長的認可，也得到歐盟、以及在此段時間陸續訪台各國友人的認可，由此可見，台灣是全世界的朋友，當然也是義大利的朋友。
錢益友表示，他們會與台灣政府一同努力。世界七大工業國也公開表達，希望台海維持和平的現狀。他們也希望民主的體制不僅在東方可以繼續維持，也可以在全世界開花結果，讓民主陣營在世界上更加壯大。
錢益友也特別感謝台灣人民在新冠疫情期間，在義大利身處困境之時伸出援手，捐贈口罩及其他醫療物資，義大利並沒有忘記台灣人民的友好。此外在2019年、2020年的時候，義大利東北部威尼斯一帶發生嚴重的水災時，台灣也是國際社會上少數對義大利伸出援手的國家之一，這一切他們都謹記在心。
最後錢益友感謝總統蔡英文熱情接待，並希望台義兩國友誼永存，在經濟、社會、文化及科技上持續交流。在國際上，義大利也會持續支持台灣，如同過去不遺餘力推動「世界衛生組織」認可台灣一樣，認為那是台灣的一項權利。