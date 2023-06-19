每逢吃冰就頭痛？當心你有「冰淇淋頭痛」　醫授解法

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冰淇淋頭痛 享用冰冷的食物後快速發生又消失安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，於門診聽完患者的描述後，心中就浮現一個診斷──冰淇淋頭痛。什麼是冰淇淋頭痛（ice cream headache）？
又稱大腦凍結（brain freeze）或冷刺激頭痛（cold-stimulus headache），通常發生在享用冰冷的食物、飲料後，其疼痛感非常迅速，但會在短時間內消失。
偏頭痛患者較常出現 與血管有關研究發現，冰淇淋頭痛較常出現在偏頭痛患者身上，約40%至93%的偏頭痛患者曾經歷過冰淇淋頭痛。杜宜憲醫師說明，這種頭痛的原因主要和血管相關，當冰冷的食物或飲料接觸口腔時，會導致上顎或咽後壁的血管瞬間收縮和擴張，進而活化血管壁上的痛覺感受器，連帶引發疼痛。
不過，冰淇淋頭痛通常不超過30秒，唯有食用冰淇淋或飲用冰飲時，如果飲食過快會促使刺激更強烈，可能因此導致更嚴重的頭痛。
放慢速度吃 降低冰淇淋頭痛發作機會雖然避免吃冰冷食物、喝冰飲，確實能夠降低發作機會，但若真忍不住，杜宜憲醫師建議，其實只要放慢吃的速度，讓身體與冰品不要接觸得太突然，避免瞬間冷熱溫差過大，就能有效改善和預防冰淇淋頭痛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58197
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