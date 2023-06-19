Lou Williams退休！「NBA最強替補」無庸置疑　還曾同時坐擁2女友

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直到2007至08賽季，Lou Williams已是一名場均能拿11.3分的穩定替補，同年也與76人續約，簽下了5年2500萬美元的合約。2009至10賽季，生涯邁入第五季的Lou Williams在板凳的表現更加穩定，更短暫與回歸76人的Allen Iverson搭檔作先發後場，不過後續因傷勢和Allen Iverson的明星地位，Lou Williams甘願回到板凳，「這算是確定了我角色球員的定位。」
Allen Iverson退休後，Lou Williams仍持續待在板凳端，2011至12賽季更以場均14.9分成為76人的得分王，並首次被提名為最佳第6人，可惜票選敗給當時崛起「雷霆三少」成員James Harden，次年離開76人後，Lou Williams仍是老鷹、暴龍、湖人、火箭等隊重要的成員，並在2014至15賽季，場均15.5分拿下生涯首座最佳第六人不過讓全世界球迷更認識他，肯定是後續被交易至洛杉磯快艇的故事。
2017年6月28日，31歲的Lou Williams和多名隊友被火箭交易至快艇，換取空拋之城瓦解後的船長Chris Paul，快艇雖然進入重建期，但Lou Williams卻和身邊的「平民隊友」維持不錯戰力，甚至在2018年1月時，在金州勇士主場狂轟50分、7助攻，在Kawhi Leonard和Paul George降臨前，板凳端的Lou Williams靠著經驗和多種進攻手段，成為快艇兩個賽季實質上的老大哥。
後續就算快艇確立了Kawhi Leonard和Paul George雙星為主的陣容，但Lou Williams板凳端的貢獻仍不可或缺，直到2021年3月25日，Lou Williams才被交易至老鷹，綜觀效力快艇的3個半賽季，Lou Williams場均19.1 分、5.1 助攻，還拿了2座最佳第六人，甚至連2年都是NBA第四節平均得分最高的板凳球員，強大的心臟屢屢投進致勝關鍵球，讓其他隊球迷看得牙癢癢。
Lou Williams過去接受《Andscape》專訪時曾提及，球員生涯中，自己身旁的親友總認為他是一名先發、甚至是明星球員，不過Lou Williams認為，說服自己就是一名替補球員並不容易，但當自己開始能在關鍵時刻或重要比賽時投進致勝球，Lou Williams才終於意識到，「就算不是先發，我也能有巨大的影響力，對手甚至會不希望我走上球場。」
其實走出球場，Lou Williams球員生涯之外的生活也有許多趣事，2011年，Lou Williams自稱在費城遭遇搶劫，歹徒當時擋住自己去路並敲打車窗試圖搶劫，但當他搖下車窗後，歹徒竟然認出Lou Williams，還說自己是他的球迷，Lou Williams與對方還聊起天來，並請了歹徒一份麥當勞套餐，才結束了這場差點發生的意外。
此外，Lou Williams曾同時擁有兩個女朋友，且3人還住在一起，經常一起出遊，其中一位還與Lou Williams育有2個女兒。總結Lou Williams生涯，他不曾入選明星賽，除了最佳第六人外也沒有獲得過任何年度獎項，但他在替補端突出的表現，卻也讓球迷印象深刻、不少明星球員更大讚他的身手，生涯總計獲得1萬5593分，有1萬3396以替補身分拿下，至今仍是NBA 史上板凳得分最多的紀錄擁有者，後人想超越，真的相當困難。