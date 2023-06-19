樹科大首屆美髮學程畢展「緣啟」登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
美髮學程由流設系美容美髮組獨立設系後，第一屆招生雖只有11位，但隨著知名度逐年打開後，已呈倍數成長。此次11位畢業生分為7組，設計出27個造型。董事長朱元祥表示，美髮學程的設立是對應高職美髮科，讓需要密集度高的技術能完整學習呈現，故從流行設計系分出來，如同表演系與藝管系的幕前與幕後專業技術也有所分野。
副校長王昭雄為師生帶來好消息，指出明年美髮學程將更名為「美髮系」，亦將增聘師資，擴大美髮專業，成立系後並會朝向二專與二技學制增設，茁壯美髮的專業，讓業界設計師再回到校園深造，學理與實務同步提升。系主任陳鴻仁以「第一屆美髮學程學生代表著非凡意義，是典範、也是經典」期勉同學。
成果展中對於髮型設計者以「技術者」稱呼，藝術總監曾明豪指出，「設計師」頭銜，對於正在學習的學生而言，不是很適合；以「技術者」比較能夠讓一般人理解作品是由同學執行運作。曾明豪進一步指出，設計師頭銜是業界用詞，代表一個人可以全程完美呈現所有細節作品技術力、創造力、美感力，是對於在職場上能夠擔當營運，及能力產值兼具的尊稱。
當天邀請到時尚業重量級業主陳世麒、孫三才、李念擇、王之平、及盧靖雯五位評審委員，評選出前三名作品，頒發獎金3千元、6千元、8千元不等。第1名趙雯翎《幻燃-1》、第2名陳巧玲《絲緣》、第3名曾偉萍《幻燃-2》。