泰山配發股利大縮水　早盤股價跳水幾近跌停

兩天險！專家看台股登萬八有難度　但央行利率有望續凍到年底

▲國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，台灣央行下半年傾向維持利率不變，至於台股因有兩大天險，要站上萬八有難度。（圖／記者顏真真攝）
▲國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，台灣央行下半年傾向維持利率不變，至於台股因有兩大天險，要站上萬八有難度。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）及台灣中央銀行6月都決定暫停升息，是否代表升息進入尾聲？對此，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（19）日預估，美國7月可能再升息1碼，9月仍有預防性升息空間，倒是台灣下半年利率可望維持不變。至於台股有無可能進一步站上萬八大關，他認為台股在2021年、2022年都曾登上萬八，亦是最多人套牢的2個天險，因此，台股再攻上萬八有難度，要有更多資金匯入才會有另一波表現，預估下半年可能出現較大震盪。

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林啟超直言，升息雖然已告一段落，但下半年不易見到降息，且過去一年暴力升息20碼的後遺症將持續發酵，景氣走緩及銀根緊縮影響，市場波動難免，為2023下半年投資市場蒙上陰影。然而，隨著製造業去庫存步入築底階段，下半年訂單有機會較上半年改善，投資人可適時逢低進場，以把握2024年經濟復甦的回升機會。

他分析，全球半導體產業從2022年9月起呈現負成長，然而解封帶動服務業興盛，勞動市場出現前所未有的供給缺口，一冷一熱拉扯之下，整體經濟縱使在2023下半年趨緩，但較高機率將會是溫和的軟著陸。

在股市方面，疫情初期的居家防疫，激起全球消費性電子產品需求大爆發後，根據產品生命週期推估，可望在2024年再度迎來換機潮，預期半導體產業的企業資本支出將在2023下半年築底，宣告製造業衰退尾聲將至，進入新一輪景氣循環。

至於台股是否有望站上萬八大關？由於台股在2021年7月曾站上18034點，2022年元月也登上18619點，林啟超說，2021年是科技股較有表現，2022年漲幅較大多則是傳產航運股，現在台股進入修正調整期間，要再登上萬八得先過了這兩個套牢最多的天險，即要面對較多人在這解套的問題，得有更多資金匯入才會有另一波表現機會，預估下半年台股將呈現震盪格局，投資人也會檢視基本面。

另外，他提到，這波科技股惠AI人工智慧狂熱，讓美股「G7」包括蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、亞馬遜、臉書等7檔股票狂飆快6成，標普500其他493檔股票卻漲不到2%，因此，下半年不可能再漲這麼多，短線「G7」有過熱情況，但有外溢效果，有些資金會撤出到其他類股，輪動情形將明顯，震盪幅度加大，台灣科技股有機會受惠。

至於債市部分，美國2年期公債殖利率目前仍有約4.7%以上的水準，進入下半年對於降息時點的臆測，將讓市場隨之震盪，若逢殖利率反彈，對看重現金流的投資人而言，還是布局債券的好時機。

整體而言，林啟超認為，2023下半年整體經濟呈現下行趨勢，但有賴於服務業的支撐，以及製造業漸從谷底往上，顯示全球經濟正在走過最糟的時刻，2024年有望迎來新一輪上行機會；儘管在銀行資金持續緊俏，中國經濟回溫力道不如預期，加上終端美歐市場消費仍處低迷的情況下，投資人恐無法見到V型反轉，但金融市場有機會為2024年的復甦提前做出反應。

在資產配置策略上，根據歷史數據顯示，當升息屆頂一年後，比較股、債、匯三類資產的報酬率表現，股市表現有相當大的機會優於其他資產，因此有別於過去一年來，資產配置偏重於債市，下半年投資人不妨預留現金，把握股市回檔機會進場承接。

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