認識黃子佼30年「他非常愛孟耿如」 楊小黎：看看現在付出的改變
華視台語律政劇《無罪推定》開鏡儀式今（19）日舉行，楊小黎被問到黃子佼遭控性騷擾而送醫的事件，她說從4歲就和黃子佼合作，「他是非常紳士的人，跟我拍照沒有一張照片是摟我、勾我，即使我們從小就一起工作。」她最後一次跟黃子佼見面是去年主持尾牙，「他是非常愛他太太的一個人，最近很多人的過去被挖出來檢視，不管怎樣，還是要看現在付出的改變，我現在滿震驚的。」
記者羅凌筠/台北報導
《無罪推定》改編自台灣真實社會事件的富商撕票案，劇中司改會胸懷大志的律師莊凱勛與鍾承翰，遇上急於證明能力的菜鳥律師蔡黃汝，帶著一起棘手的案件上門求助，黃鐙輝含冤頂下殺人罪，但因未有確鑿證據纏訟多年，該案曾遭判死刑7次，同時也促使護生聯盟的成立，身為護生聯盟執行長的楊小黎也全力協助。這是一段個人對抗體制、歷時20年血淚交織的故事。
導演張晉榮、製作人林木榮，和演員群包括楊莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰、楊小黎、黃鐙輝，出席《無罪推定》開鏡儀式，一同為新戲祈禱開機如意、拍攝順利、收視長紅！金鐘視帝莊凱勛與蔡黃汝首次飾演律師，為了完美詮釋角色，準備期間親自前往法院實習，蔡黃汝更為戲借六法全書來研究。
劇中飾演含冤被告的黃鐙輝，其實在2017年時曾幫此事件紀錄片的動畫片段，為共同被告人配音，當時也透露自己有被冤告的經驗，所以義不容辭的接下配音工作，但此次與上次大不相同，不單是要用聲音來表現，而是要本人演出。再次挑戰律師角色的鍾承翰與飾演護生聯盟執行長的楊小黎，將會與主角們碰撞出什麼樣的火花令人相當期待。
※【NOWnews 今日新聞
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