張小燕證實黃子佼送醫「身體有傷口」　經紀人：耿如不會逃避

#Me Too連環爆！經紀人揭「防範性騷」3重點　2應酬場絕不能落單

▲演藝圈#Me Too連環爆，黃子佼認了性騷擾。資深經紀人揭「防範性騷」3大重點，點出2個應酬場合藝人絕不能落單。（圖／記者陳明中攝）
▲演藝圈#Me Too連環爆，黃子佼認了性騷擾。資深經紀人揭「防範性騷」3大重點，點出2個應酬場合藝人絕不能落單。（圖／記者陳明中攝）

記者黃雅琪/台北報導

台版「#Me Too」運動，從政壇延燒到演藝圈，言語性騷擾、拍裸照、強吻連環爆出，目前公開承認性騷擾藝人有：蕾菈、許傑輝、宥勝以及黃子佼。除了秉持公正公開加害人所作惡行之外，《NOWnews今日新聞》今（19）日也採訪到演藝圈資深經紀人，他整理出在帶齊下藝人時的「防範性騷擾3大重點」，以及「2大高風險應酬場合」，提供給新進演藝人員建議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃子佼在道歉影片中，提到自己掉髮嚴重，並露出自己禿頭模樣。（圖／翻攝畫面）
▲黃子佼臉書直播道歉性騷擾事件。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
台灣演藝圈性騷擾事件不斷爆發，資深經紀人特別點出，過往在帶旗下藝人時的「防範性騷擾3大重點」，首先一定會提醒藝人「避免獨處」，在工作場合上要盡可能與經紀人或助理等人同行；第二點，遇到不合理的工作要求時，「不要害怕拒絕對方」勇敢說「不！」別受到權勢所逼妥協。

▲黃子佼曾公開拒絕和宥勝同台，今日一聽到宥勝性騷風波，則是閉口不談，也讓兩人的恩怨再度浮上檯面。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲黃子佼曾公開拒絕和宥勝同台，一聽到宥勝性騷風波則是閉口不談。（圖／記者詹鎰睿攝影）
資深經紀人強調：「如果有接收到不適宜的對待，一定要儘快跟公司提出！」請公司出面協調，不要單方面忍受、做決定；另外，演藝人員最常出席的應酬場合，像是殺青酒、飯局等都屬於高風險環境，他表示：「一定要緊跟在藝人身邊，然後自己也要避免落單，團體行動最安全。這也是我們一直持續學習的方向。」

▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

快訊／黃子佼認性騷擾少女！突然缺席主持活動「失聯中」

快訊／黃子佼被影射「拍裸照」 道歉了：發生過的很難掩蓋

快訊／黃子佼認了性騷擾！丟「金片子大賽」代言　影委會發聲明

影音／孟耿如現身痛哭！承諾與黃子佼「一起面對彌補曾經犯的錯」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀