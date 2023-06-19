#Me Too連環爆！經紀人揭「防範性騷」3重點 2應酬場絕不能落單
台版「#Me Too」運動，從政壇延燒到演藝圈，言語性騷擾、拍裸照、強吻連環爆出，目前公開承認性騷擾藝人有：蕾菈、許傑輝、宥勝以及黃子佼。除了秉持公正公開加害人所作惡行之外，《NOWnews今日新聞》今（19）日也採訪到演藝圈資深經紀人，他整理出在帶齊下藝人時的「防範性騷擾3大重點」，以及「2大高風險應酬場合」，提供給新進演藝人員建議。
記者黃雅琪/台北報導
台灣演藝圈性騷擾事件不斷爆發，資深經紀人特別點出，過往在帶旗下藝人時的「防範性騷擾3大重點」，首先一定會提醒藝人「避免獨處」，在工作場合上要盡可能與經紀人或助理等人同行；第二點，遇到不合理的工作要求時，「不要害怕拒絕對方」勇敢說「不！」別受到權勢所逼妥協。
資深經紀人強調：「如果有接收到不適宜的對待，一定要儘快跟公司提出！」請公司出面協調，不要單方面忍受、做決定；另外，演藝人員最常出席的應酬場合，像是殺青酒、飯局等都屬於高風險環境，他表示：「一定要緊跟在藝人身邊，然後自己也要避免落單，團體行動最安全。這也是我們一直持續學習的方向。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110