黃子佼指控大小S、具俊曄嗑藥　3人發聲明否認：決不碰毒品

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黃子佼認為，「me too」的形式並非性騷擾，他說：「可是我心中的me too，我的陰影不是那個，是這個啊！為什麼他們就可以若無其事繼續紅下去，我還記得我第一次去韓國印象很差，因為我就是被他們帶去，當時大S跟光頭（具俊曄）在一起，在一個飯店嗑藥，我非常不想！」更透露他們不止吸毒一次。
針對黃子佼的指控，大S經紀人表示大S心臟不好，不可能觸碰毒品，但念在跟黃子佼過去的情誼，以及黃子佼目前的身體狀況，期望他身體保重，早日康復。
大S、小S、具俊曄完整聲明如下：
熙媛與熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的《壹週刊》吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判《壹週刊》敗訴，透過司法還給熙娣清白。
再者，具俊曄先生曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。
熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。
請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。
黃子佼
綽號：佼佼、佼哥
年齡：51歲
星座：牡羊座
經歷：1988年報名華視《青春大對抗》衛冕出道，1994年加入綜藝節目《超級星期天》，主持8年多。代表作包含《快樂星期天》、《佼個朋友吧》、《百萬大明星》、《婚禮歌手》等。入行至今34年，榮獲11座金鐘獎獎項，2019年統計，黃子佼的個人演藝年收入達4500萬元新台幣以上
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手；與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚，育有一女
爭議：2023年6月19日拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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