限8天！必勝客8款「13吋大披薩199元」 達美樂披薩便當雙拼口味
披薩業者幫忙拯救月底荷包！必勝客6月30日前限8天，平日外帶8款口味「13吋大披薩只要199元」，還能免費升級薄脆餅皮！達美樂My BOX「披薩便當」，則升級推出雙拼口味披薩，同步推出新甜點「香濃可可酥捲」，打造將近500種套餐組合方式。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客：平日外帶8款「13吋大披薩199元」限8天
必勝客6月30日前限8天，平日外帶限定（國定假日不適用），8款口味「13吋大披薩只要199元」，包括臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、煙燻黃金總匯、熱帶鳳梨鮮蝦、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷8款口味可以任選，還能免費升級薄脆餅皮。
📌達美樂：My BOX「披薩便當」，升級推出雙拼口味
達美樂My BOX「披薩便當」，升級推出雙拼口味披薩，經典首選海鮮、超級豪華，人氣口味的夏威夷、BBQ燻雞，還有素食可吃的白醬彩蔬，及嗆辣的超級墨西哥，都能自由搭配，一次吃到2種口味。
同步推出新甜點「香濃可可酥捲」，以經典酥皮及香濃巧克力手工製作，烘烤出酥香可可香濃滋味，一推出就納入My BOX中的副食區選擇，一舉打造將近500種套餐組合方式，提供消費者豐富選擇。