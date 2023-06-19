愛女疑遭性侵服藥輕生！台中父烙友人虐死惡狼　法院最新判決曝

長笛姐姐遊迪士尼！「2行為」慘遭日本人炎上　她還原內幕道歉了

▲台灣網紅「長笛姐姐」，在日本東京迪士尼樂園中違反規定，遭到日本網友留言撻伐。（圖／IG@lilyflute）
▲台灣網紅「長笛姐姐」，在日本東京迪士尼樂園中違反規定，遭到日本網友留言撻伐。（圖／[email protected]

記者潘毅/綜合報導

網紅出國惹出爭議事件又一樁！日前百萬YouTuber蔡阿嘎，才因為評論「日本5間連鎖餐廳」難吃而炎上。不料風波才剛淡去，又傳出另一名台灣網紅「長笛姐姐」，在日本東京迪士尼樂園中違反規定，遭到日本網友留言撻伐。對此，「長笛姐姐」也還原影片拍攝當下的真實情況，同時也道歉了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長笛姐姐Lily在IG上擁有9萬名追蹤粉絲、YouTube頻道也有14萬訂閱者，日前她前往日本迪士尼遊玩，並在樂園內取景拍影片，長笛姐姐還身穿動畫《我推的孩子》的服裝，並在現場開始吹奏主題曲，還有夥伴在一旁進行伴舞。

沒想到影片曝光後，在日本推特網路圈開始瘋傳，因為日本迪士尼有規定，園區內禁止攜帶樂器，也禁止營利行為拍攝，因此許多日本網友開始炎上，針對長笛姐姐的行為進行批評。事件發酵後，也被傳回台灣網路圈，在論壇上引發討論。

▲「長笛姐姐」發出道歉聲明。（圖／IG@lilyflute）
▲「長笛姐姐」發出道歉聲明。（圖／[email protected]
而針對這起事件，長笛姐姐也在昨（18）日晚間發出「道歉澄清說明」，內容表示「很抱歉造成大家的關注與困擾，第一次去迪士尼沒有做足功課，不清楚規定」，不過她同時也提到，當天入園時，他們有另外帶小提琴及長笛，但是因為琴盒太大無法入園，直笛則是經過園方檢查後帶進去的，且迪士尼中文官網的注意事項沒有禁止攜帶樂器，但對於造成不好示範仍感到抱歉。

針對服裝問題，長笛姐姐以為是穿著非迪士尼角色或是表演、工作人員同款衣服就沒問題，才會穿著《我推的孩子》的制服入場。她同時也提到，當天工作人員沒有阻攔，加上遊園過程還有園方人員稱讚很可愛，也有看到他們在拍攝跳舞，所以當下並未覺得不妥，事後經網友提醒才注意到此事。

最後則是影片拍攝是否有營利、造成他人困擾等問題，長笛姐姐也回應，當天拍攝時都選在很少人經過的邊角，全程並未使用腳架，均為手持拍攝，只要一有人經過就停止拍攝，不希望造成他人麻煩或影響他人，在拍攝影片時也沒有真的吹出聲音，現場是聽不到拍攝內容的音樂的，該影片也沒有任何營利。最後她再次鄭重道歉：「未來會更加注意」。

日本人最愛連鎖餐廳！前五名「蔡阿嘎名單」搶佔2席次　原因曝光

蔡阿嘎悄悄下架「嘉義難吃雞肉飯」影片！在地人怒了：沒看到道歉

企鵝妹隔1月見「寶貝女兒」！相認場面小尷尬　約定明年再來台灣

Joeman女友嗨嗑「蛙呀蛙拉麵」！上桌實物超驚悚　真實口感曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀