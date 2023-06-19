長笛姐姐遊迪士尼！「2行為」慘遭日本人炎上　她還原內幕道歉了

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沒想到影片曝光後，在日本推特網路圈開始瘋傳，因為日本迪士尼有規定，園區內禁止攜帶樂器，也禁止營利行為拍攝，因此許多日本網友開始炎上，針對長笛姐姐的行為進行批評。事件發酵後，也被傳回台灣網路圈，在論壇上引發討論。
而針對這起事件，長笛姐姐也在昨（18）日晚間發出「道歉澄清說明」，內容表示「很抱歉造成大家的關注與困擾，第一次去迪士尼沒有做足功課，不清楚規定」，不過她同時也提到，當天入園時，他們有另外帶小提琴及長笛，但是因為琴盒太大無法入園，直笛則是經過園方檢查後帶進去的，且迪士尼中文官網的注意事項沒有禁止攜帶樂器，但對於造成不好示範仍感到抱歉。
針對服裝問題，長笛姐姐以為是穿著非迪士尼角色或是表演、工作人員同款衣服就沒問題，才會穿著《我推的孩子》的制服入場。她同時也提到，當天工作人員沒有阻攔，加上遊園過程還有園方人員稱讚很可愛，也有看到他們在拍攝跳舞，所以當下並未覺得不妥，事後經網友提醒才注意到此事。
最後則是影片拍攝是否有營利、造成他人困擾等問題，長笛姐姐也回應，當天拍攝時都選在很少人經過的邊角，全程並未使用腳架，均為手持拍攝，只要一有人經過就停止拍攝，不希望造成他人麻煩或影響他人，在拍攝影片時也沒有真的吹出聲音，現場是聽不到拍攝內容的音樂的，該影片也沒有任何營利。最後她再次鄭重道歉：「未來會更加注意」。